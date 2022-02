North American Allowance Results Feb. 5

TAM, 4TH, ALW, $26,000, 4YO/UP, 1MT, 2-5.

9—

KING’S MISCHIEF, g, 4, Into Mischief–Lady Bling, by Pioneerof the Nile. O-Mehran Motamedi, B-Winner’s Farm (KY), T-Ian R. Wilkes, J-Antonio A. Gallardo, $15,600.

1—

Gate Crew, g, 6, Langfuhr–Happy Henrietta, by Supremo. O-Oak Rock Racing LLC, Cherrywood Racing Stable and Barr Three LLC, B-Barr Three LLC, Cherrywood Racing II &Oak Rock Racing LLC (KY), $5,200.

3—

Mr. Kringle, h, 5, Shakin It Up–South Wing, by Dixie Brass. ($35,000 ’17 FTNOCT; $10,000 ’18 FTNAUG). O-That’s Amore Stable, B-Cheryl Prudhomme & Dr Michael Gallivan (NY), $2,600.