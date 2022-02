North American Allowance Results Feb. 9

PRX, 10TH, AOC, $47,480, 3YO, 6F, 2-9.

7—

SILIPO, g, 3, Candy Ride (ARG)–Lisa’s Booby Trap, by Drewman. ($42,000 ’20 FTKOCT). O-Our Sugar Bear Stable LLC, B-Katierich Farms (KY), T-Jordan M. Bullock, J-Luis D. Rivera, $27,000.

4—

Kenner, c, 3, Laoban–Mystery Mix, by Awesome Again. ($55,000 ’20 OBSOCT; $160,000 2021 FTMTYO). O-Kernan, Jr, Morris E and Jagger Inc, B-Windylea Farm-New York LLC (NY), $9,000.

8—

Mr Sandman, c, 3, Uncle Lino–Avani Force, by Forestry. ($75,000 ’20 FTMYRL). O-Club Risque Stable and Quick, Gregory K, B-Beatrice Patterson & Vicky Schowe (PA), $6,930.