North American Graded Stakes Results Feb. 6

LAS VIRGENES S. (G3), SA, $196,000, 3YO, F, 1M, 2-6.

3—

ADARE MANOR, f, 3, Uncle Mo–Brooklynsway, by Giant Gizmo. ($180,000 ’20 FTKFEB; $375,000 2021 OBSSUM). O-Michael Lund Petersen, B-Town & Country Horse Farms, LLC & Gary Broad (KY), T-Bob Baffert, J-John R. Velazquez, $120,000.

4—

Queen of Thorns, f, 3, Violence–Royale Paradise, by Unbridled’s Song. ($50,000 ’20 KEESEP; $300,000 2021 OBSSPR). O-Exline-Border Racing LLC, Hausman, Richard, Hudock, William Dan, Kennedy, Aaron and Wilson, Susanna, B-Pollock Farms (KY), $40,000.

1—

Miss Everything, f, 3, Tiznow–Wynning Is Sweet, by Candy Ride (ARG). ($40,000 ’19 KEENOV; $40,000 ’20 KEESEP). O-Don’t Tell My Wife Stables and Desormeaux, J Keith, B-TNIP LLC & Tiznow Syndicate (KY), $24,000.

Also Ran: Gracelund Gray.

Winning Time: 1:37 (ft)

Margins: 13, 1 1/4, 2 1/4.