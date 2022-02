North American Maiden Winners Feb. 10

Cairo Prince–Zazz by Tapit; MISSCZECH, f, 3, TUP, Moc 30000, 2-10, 1m, 1:38 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’20 KEESEP.

Candy Ride (ARG)–Shayjolie (MG3P$415,843), by Indian Charlie; CHARDONNAY, f, 3, FG, Msw, 2-10, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Speedway Stables, LLC (KY.).

Cinco Charlie–Queenameina by Read the Footnotes; CHIEF CHARLIE, c, 3, DED, Mcl 10000, 2-10, 1m, 1:45 . B-Erv Woolsey & Ralph Kinder (KY.). $7,500 ’20 FTKFEB.

Classic Empire–Northern Passion (G3$660,425), by First Samurai; BONEYARDHOLLER, g, 3, PEN, Mcl 7500, 2-9, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-John C. Oxley (KY.). $55,000 ’20 FTKOCT; $70,000 2021 OBSSUM.

Custom for Carlos–Gnacarano by Your Eminence; LORD EMINENCE, g, 3, DED, Mcl 20000, 2-10, 7f, 1:30 4/5. B-Foundation Breeders, LLC (LA.).

He’s Had Enough–Blutadda by Mutadda; RED MESA, g, 3, LRL, Mcl 16000, 2-10, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Linda L. Schroetlin (FL.). $5,500 ’20 OBSJAN.

Lord Nelson–Ode to Sami (SP$276,060), by Lion Heart; LADY ABRIL, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-9, 5f, 1:01 1/5. B-Peter J Sheppell & Bradley G Buchholtz (OH.). $55,000 ’20 KEESEP.

Midnight Storm–Mighty Katherine by Seeking the Dia; MIDNIGHT J J, g, 3, TP, Mcl 15000, 2-10, 1m, 1:40 4/5. B-Lantern Hill Farm LLC & FirstcorpThoroughbreds (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

Midshipman–Holiday Road Girl by Street Hero; SARAWAT, c, 3, GP, Mcl 35000, 2-10, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Cem Sevim (KY.).

More Than Ready–Brienza by Bernardini; STOCKPILER, c, 3, FG, Mcl 30000, 2-10, a1 1/16mT, 1:48 3/5. B-Robert Low & Lawana Low (KY.).

Race Day–Skinner Box by Freud; LAB RAT, g, 3, HOU, Mcl 10000, 2-10, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $5,000 ’20 KEESEP.

Race Day–Emily Rose by Take Charge Indy; TAY TAY’S BABY, f, 3, HOU, Mcl 7500, 2-9, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Four Pillars Holdings, LLC (KY.). $13,000 2021 TEXAPR.

Sky Mesa–Witch’s Coven by Cuvee; TEXAS SKYWALKER, c, 3, HOU, Msw, 2-9, 7f, 1:24 4/5. B-Ken Lee & Dennis Mitchell (KY.). $25,000 ’20 FTKOCT.

Star Guitar–Cajun Flower by Flower Alley; BACK ALLEY JAMMIN, g, 3, FG, Mcl 10000, 2-10, 6f, 1:13 . B-Coulee Croche Thor., LLC & Roy Investments, LLC (LA.).

Union Jackson–Influenced by Malibu Moon; WAHEEL, c, 3, AQU, Mcl 25000, 2-10, 6f, 1:15 3/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.).

Air Force Blue–Tiznow Peace by Tiznow; FAST AS FLIGHT, f, 4, GP, Msw, 2-10, a1 1/16m, 1:42 3/5. B-Pursuit of Success LLC (KY.). $47,000 ’19 KEESEP.

Archarcharch–Maybelle Slew by Evansville Slew; WOO HOO, f, 4, HOU, Mcl 15000, 2-10, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Fairytail Farms, LLP (TX.).

Constitution–Thunderous Lady by Thunder Gulch; HOUSE IMPEACHMENT, g, 4, PEN, Mcl 7500, 2-9, 6f, 1:12 4/5. B-Richard Larry Johnson (MD.). *1/2 to No Mo Lady(G3P$269,731).

Hampton Court (AUS)–Determined Daria by Tale of the Cat; WHISKEY OVER ICE, g, 4, HOU, Msw, 2-9, 1mT, 1:38 3/5. B-Caroline Dodwell (TX.).

Harbor the Gold–Independence Fever by Stormin Fever; SPECIAL LESSON, f, 4, TUP, Mcl 5000, 2-10, 5f, :59 . B-Satchell Stevens (AZ.).

Majesticperfection–Jaycee’s Humor by Distorted Humor; HOOVES YOUR DADDY, c, 4, HOU, Msw, 2-10, 5fT, :58 . B-Ghost Hollow Farm LLC (KY.).

Micromanage–Larue Lovelake by Friends Lake; OUR SWEET PEA, f, 4, PEN, Mcl 16000, 2-9, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Seth Gregory & Robert Barney (NY.). $14,000 ’18 FTNOCT; $1,200 ’19 FTMYRL.

Verrazano–Wind Flow by Indian Charlie; WINWARD FLO, f, 4, TP, Mcl 30000, 2-10, 6 1/2f, 1:21 . B-BELL TOWER THOROUGHBREDS (KY.). $10,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Airfoil($341,968) *1/2 to Sir Ballantine($281,716).