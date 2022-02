North American Maiden Winners Feb. 11

Blofeld–Justtencentsadance by Disco Rico; ROAD PARTY, g, 3, CT, Msw, 2-10, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Anthony Grigsby (WV.).

Cupid–Blindsidehit by Bluegrass Cat; INTELLIGENCEREPORT, f, 3, AQU, Mcl 25000, 2-11, 7f, 1:30 1/5. B-Beals Racing LLC & Saratoga Glen Farm LLC (NY.). $57,000 ’19 FTNOCT.

Frosted–Christina d’Oro by Medaglia d’Oro; SAGRADA RAY, c, 3, CT, Msw, 2-10, 4 1/2f, :52 3/5. B-Nesco II LTD. (KY.). $17,000 ’20 KEESEP.

Golden Balls (IRE)–Birthday Surprise by Henrythenavigator; BALL LASS, f, 3, GG, Mcl 8000, 2-11, 1m, 1:41 . B-DP Racing, LLC (CA.). $7,000 ’20 FTCYRL.

Gormley–New Doo by Borrego; PINEAPPLE MAN, c, 3, AQU, Msw, 2-11, 1m, 1:40 4/5. B-Monhill Farm LLC. (NY.). $34,000 2021 OBSSUM.

Hard Aces–Rich Rezultz by Harborage; GRAHAM ‘S CRUISER, g, 3, DED, Msw, 2-11, 5f, 1:00 3/5. B-Wayne M Schexnayder (LA.).

Hard Spun–Street of Gold (G1P$282,558), by Street Sense; GOLDENEYE, c, 3, TP, Msw, 2-10, 1 1/16m, 1:46 . B-Elm Racing, LLC (KY.). $75,000 ’19 KEENOV.

Honor Code–Heir Worthy by Medaglia d’Oro; MONEY CODE, c, 3, LRL, Mcl 16000, 2-11, 1m, 1:42 . B-Colts Neck Stables (KY.). $6,000 ’20 KEESEP.

Midnight Storm–Satulah by Gone West; MIDNIGHT HURRICANE, c, 3, FG, Msw, 2-11, a5 1/2fT, 1:06 2/5. B-Don Ming (FL.). $200,000 2021 OBSSUM.

More Than Ready–Belatrix by Giant’s Causeway; LUCK IS FICKLE, f, 3, HOU, Msw, 2-10, 1mT, 1:38 2/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.). $75,000 ’20 KEESEP.

Neolithic–Regal Madame by Colonel John; REGAL HOLIDAY, c, 3, GP, Mcl 12500, 2-11, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Mary K. Haire (FL.).

Noble Mission (GB)–Almina by Macho Uno; MERCI, c, 3, TAM, Msw, 2-11, 1 1/16mT, 1:44 . B-Ghislaine Head (KY.).

Point of Entry–Starship Awesome by Awesome Again; PENETRATOR, c, 3, OP, Mcl 50000, 2-11, 6f, 1:10 3/5. B-Columbiana Farm LLC (KY.). $50,000 2021 OBSSPR.

Practical Joke–Polyester by Tiz Wonderful; KLUGMAN, c, 3, GP, Msw, 2-11, 6f, 1:10 . B-France Weiner, Irwin Weiner, Valery deMeric & Tristan deMeric (FL.). $140,000 ’20 OBSOCT. *1/2 to Harpers First Ride (G3$699,664).

Street Strategy–Happy Anniversary by Midnight Lute; ONE WAY OR ANOTHER, f, 3, OP, Msw, 2-11, 6f, 1:11 1/5. B-Donna Clark (AR.).

Uncle Lino–Cedar’sgreatnotion by Great Notion; CEDAR’S WISH, f, 3, CT, Msw, 2-10, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Timothy C. Grams & Judith A. Grams (WV.).

Apriority–Dark Double by Kafwain; WENDY WILECAT, f, 4, FG, Mcl 10000, 2-11, 6f, 1:14 . B-Joseph Tosterud (LA.). $3,000 ’19 ESLYRL.

Barbados–Promenade Lane by Woodman; ALBERTANO, g, 4, LRL, Mcl 10000, 2-11, 1m, 1:42 . B-Shamrock Farm (MD.). $11,000 ’19 FTMYRL.

Danza–Heir Gone Wild by Wildcat Heir; WILD FOR WYCLIFF, c, 4, FG, Mcl 20000, 2-11, 6f, 1:10 3/5. B-Ernest C. Frohboese (KY.). $40,000 ’19 FTKOCT; $15,000 2020 OBSSUM.

Maclean’s Music–Tiz Camera Ready by Tiznow; SONIC SPEED, g, 4, GP, Mcl 25000, 2-11, a1mT, 1:37 . B-Anthony Mitola & Steve Mitola (NY.).

Revolutionary–Alpha Charlie by Eddington; JULIANA’S ROSE, f, 4, AQU, Msw, 2-11, 7f, 1:27 3/5. B-Sandy Glenn Stables LLC (NY.). $37,000 ’19 FTNAUG. *Full to Maiden Beauty (MSW$628,912).

Speightster–Shield of Sparta by Kitten’s Joy; BATTLE OF WILL, g, 4, FG, Mcl 25000, 2-11, a7 1/2fT, 1:34 4/5. B-Allied Racing Stables, LLC (LA.).

Gemologist–Tres Hermanas by Curlin; DELIRIUM, g, 5, HOU, Mcl 7500, 2-10, 6f, 1:12 3/5. B-Jose Luis Espinoza (KY.).

Magician (IRE)–Sunnyridge Bride by Saint Anddan; MAGICAL MARRIAGE, g, 5, GP, Moc 40000, 2-11, a1 1/16mT, 1:45 . B-Dennis A. Drazin (FL.).