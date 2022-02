North American Maiden Winners Feb. 12

Astern (AUS)–Wealthy Shipman by Midshipman; CHESS NOT CHECKERS, f, 3, GP, Mcl 35000, 2-12, 6 1/2f, 1:19 . B-Horseshoe Racing , Llc (KY.).

Bayern–Firefoot by Tapizar; DREWMAZING, g, 3, DED, Msw, 2-11, 5f, 1:00 1/5. B-Coteau Grove Farms, LLC (LA.). $22,000 ’20 TEXSUM.

Candy Ride (ARG)–Northern Station by Street Cry (IRE); EGOMANIA, c, 3, GG, Mcl 20000, 2-12, 1m, 1:39 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (KY.). $200,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Barbados(G3$377,241).

Classic Empire–Film Idol by Bernardini; CLASSIC FILM, g, 3, GP, Mcl 12500, 2-12, a1m 70y, 1:43 4/5. B-Peter J. Callahan (KY.).

Congrats–Very Accomplished by Borrego; VIBE SETTER, g, 3, AQU, Mcl 25000, 2-12, 7f, 1:29 4/5. B-Charlton Baker (NY.).

Constitution–Letchworth by Tiznow; WE THE PEOPLE, c, 3, OP, Msw, 2-12, 1m, 1:38 4/5. B-Henley Farms, Inc. (KY.). $110,000 ’19 KEENOV; $220,000 ’20 KEESEP; $230,000 2021 FTFGUL.

Court Vision–Like a Doc by Mauk Four; COURTLY DOC, f, 3, DED, Msw, 2-12, 5f, 1:01 3/5. B-Jerry D. Cart & Marion Lanasa (LA.).

Fullbridled–Endless Sky by Bertrando; FULL OF LIFE, g, 3, GG, Mcl 12500, 2-12, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Daehling Ranch (CA.).

Golden Years–Alleglory by Algorithms; GOODNESS GRACIOUS, f, 3, CT, Msw, 2-11, 4 1/2f, :52 4/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Honor Code–Forever Smart by Smart Strike; BEST IDEA, g, 3, AQU, Msw, 2-12, 6f, 1:12 1/5. B-Joanne Nielsen (NY.). $150,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to Still There(SW$252,198).

Ironicus–Tecnica by Arch; RONIC, g, 3, HOU, Msw, 2-11, 1mT, 1:38 4/5. B-Willard Glenn Atkinson (KY.). $3,000 ’20 KEESEP; $20,000 2021 OBSSUM.

Klimt–Hey Little Sister by Jump Start; BEAUTIFUL ART, c, 3, SA, Mcl 200000, 2-11, 6f, 1:11 . B-Laura McKinney (KY.). $25,000 ’20 KEESEP; $310,000 2021 OBSSPR.

Lea–Sankobasi by Pulpit; ROCKED, g, 3, HOU, Mcl 7500, 2-11, 1m, 1:43 . B-Lisa Kuhlmann (TX.). $20,000 ’20 TEXSUM.

Lookin At Lucky–Gwendolyn by Lion Hearted; NEW HIRE, f, 3, PEN, Mcl 25000, 2-11, 6f, 1:11 2/5. B-Arrowwood Farm (PA.).

Lord Nelson–Princesa de Papi by Birdstone; TRINITY TITOLI, f, 3, AQU, Mcl 40000, 2-12, 6f, 1:14 2/5. B-Milfer Farm Inc. (NY.). $25,000 ’20 FTKOCT; $60,000 2021 OBSSPR.

Mastery–Clothes Fall Off (MG2P$485,860), by Daaher; COVER ME UP, c, 3, SA, Msw, 2-12, 1m, 1:39 . B-Candy Meadows LLC (KY.). $250,000 ’20 KEESEP; $200,000 2021 OBSSPR.

Midnight Storm–Never Ever by In Excess (IRE); MIDNIGHT’S GIRL, f, 3, SA, Mcl 30000, 2-11, 6f, 1:11 4/5. B-Alex Venneri Racing, LLC (KY.).

Monterey Jazz–Hollywood Loop by Gone Hollywood; SOUNDOFME NOTCALLN, f, 3, SUN, Mcl 12500, 2-12, 5f, :58 3/5. B-Dr. Warren Franklin (NM.).

Munnings–Glaslyn by Forestry; STILL CARRYING ON, f, 3, TP, Mcl 15000, 2-11, 1m, 1:41 4/5. B-Hinkle Farms (KY.). $25,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Kasuga(G3P$356,007).

No Nay Never–Tamazug (GB) by Machiavellian; STERLING CREST (IRE), f, 3, SA, Msw, 2-12, 1mT, 1:34 4/5. B-Longueville Bloodstock (IRE.). $135,000 ’20 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Ladyledue by Slewdledo; NOBLE JON, c, 3, TP, Mcl 30000, 2-11, 1m, 1:41 4/5. B-Sather Family LLC (KY.). *1/2 to Mylady Curlin(G2$805,883).

Outwork–Long Kiss Goodbye by Into Mischief; OUTKISSED, c, 3, LRL, Msw, 2-12, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Three Lyons Racing, LLC (KY.). $52,000 ’20 FTKOCT; $65,000 2021 OBSSPR.

Palace–Ashlee At Law by Lion Heart; PAPPYSAYSYES, f, 3, TP, Mcl 15000, 2-11, 6f, 1:14 . B-Wine N Equine (KY.).

Practical Joke–Evita’s Sister by Candy Ride (ARG); MONEY SUPPLY, c, 3, TAM, Msw, 2-12, 6f, 1:09 3/5. B-Jeff Little, Teresa Little, MarilynLittle & William Lynn (KY.). $400,000 ’20 KEESEP.

Quality Road–Control Freak by Giant’s Causeway; MACALLAN, c, 3, TAM, Msw, 2-12, 1m 40y, 1:39 2/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). $295,000 ’20 KEESEP; $210,000 2021 FTMTYO.

Run Away and Hide–Mazzy by Yes It’s True; STANS HOME RUN, g, 3, HOU, Msw, 2-11, 7f, 1:26 2/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.).

Runhappy–Cat Dance by Forest Wildcat; WILDCAT RUN, c, 3, TP, Msw, 2-12, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Patterson Bloodstock & Patterson andCompany (KY.). $70,000 ’20 FTKOCT.

Smiling Tiger–King City Kitty by Gotham City; BONITA LEONA, f, 3, GG, Mcl 25000, 2-12, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Larry Odbert (CA.). $52,000 ’20 FTCYRL.

Songandaprayer–Italy Girl by Sweetsouthernsaint; VELOCE BELLA, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-12, a5 1/2f, 1:05 1/5. B-A. Stanchieri & Farm III Enterprises (FL.).

Super Saver–Singlet (MSW$330,394), by Real Quiet; ICE ORCHID, f, 3, OP, Msw, 2-11, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Shortleaf Stable (KY.).

Tamarando–Marks Mine (MSW$418,899), by Benchmark; TAMARA MINE, f, 3, GG, Msw, 2-12, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (ID.).

Tapit–I’ll Take Charge by Indian Charlie; CHARGE IT, c, 3, GP, Msw, 2-12, 1m, 1:35 2/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.).

Temple City–Cozy Up by Raven’s Pass; UPTOWN GUY, g, 3, TP, Mcl 7500, 2-12, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-Endeavor Farm & Lenny Kohn (KY.). $1,000 ’19 KEENOV.

Temple City–Tres Linda by Marquetry; PARQUETRY, g, 3, GP, Msw, 2-12, a1 1/8mT, 1:50 2/5. B-Ann Mudge Backer/Smitten Farm (VA.).

Violence–Spring Carnival by Bernardini; TRUST THE NUMBERS, f, 3, TAM, Msw, 2-12, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $160,000 ’20 KEESEP.

War Front–Bounding (AUS) (champion in New Zealand), by Lonhro (AUS); LOLLOPING, f, 3, FG, Msw, 2-12, a1 1/16mT, 1:49 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Admiral Kitten–Truffelette by Teuflesberg; ADMIRAL TRUFFLES, c, 4, GP, Mcl 16000, 2-12, a5 1/2f, 1:05 . B-Cuvette Racing (FL.).

Attila’s Storm–Explosive Peaches by Explosive Red; ZIVA DA’VID, f, 4, SUN, Mcl 6500, 2-12, 1m, 1:39 . B-Fred Alexander, Todd Fincher & Brad King (NM.). $45,000 ’19 RUIAUG.

California Chrome–You Bought Her (G2P$530,185), by Graeme Hall; AADHANA, f, 4, CT, Msw, 2-12, 4 1/2f, :53 . B-Meg Dumaine (KY.). $42,000 ’19 FTKOCT; $50,000 2020 OBSSPR; $10,000 2021 FTMWIN.

Curlin–Theatre Star (MG3P$259,750), by War Front; GATHER AS YOU GO, f, 4, TAM, Msw, 2-12, 1mT, 1:35 1/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Fed Biz–Lunadora by Candy Ride (ARG); STOIC LUNA, f, 4, SA, Mcl 20000, 2-12, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Notch Hill Farm (KY.). $7,000 ’19 KEESEP.

Golden Lad–Battle Creek Lady by Cowtown Cat; SIMPLE SUGAR, f, 4, AQU, Mcl 20000, 2-12, 7f, 1:29 3/5. B-Dr. & Mrs. Bruce C. Wells (MD.). $13,000 ’19 FTMYRL.

Half Ours–Hot Tempo by Heatseeker (IRE); DUVEE, g, 4, FG, Msw, 2-12, 1m, 1:39 3/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez, JohnDuvieilh & Steve Landry (LA.).

Hightail–Taylor’s Moonbeam by Hesabull; YOU VEE CEE, g, 4, OP, Msw, 2-12, 6f, 1:11 3/5. B-Bobby Lee Hall (AR.).

Pioneerof the Nile–Cuff (IRE) by Galileo (IRE); RIVER REDEMPTION, c, 4, OP, Mcl 50000, 2-12, 1m, 1:40 . B-Orpendale, Chelston & Wynatt (KY.).

Rapper S S–Lester’s Delight by Lesters Boy; U S N CADEN, c, 4, SUN, Mcl 6500, 2-12, 6f, 1:09 4/5. B-Lucky Six Inc. (NM.).

Runhappy–Rapid Repair by Arch; GUN LAP, g, 4, TP, Mcl 15000, 2-11, 6 1/2f, 1:20 . B-Claiborne Farm (KY.). $325,000 ’19 KEESEP.

Sabercat–Rich Rezultz by Harborage; MISTA VALENTINE, g, 4, FG, Mcl 10000, 2-12, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Wayne M Schexnayder (LA.).

Smiling Tiger–Hawfinch (GB) by Kyllachy (GB); SONOFAFINCH, g, 4, GG, Msw, 2-11, 6f, 1:10 2/5. B-Benowitz Family Trust (CA.).

Street Sense–Arabic Style by Medaglia d’Oro; PRINTER’S ROW, f, 4, TP, Msw, 2-11, 1m, 1:40 . B-WinStar Farm, LLC & Larry B. Taylor (KY.). $100,000 ’19 OBSOCT; $170,000 2020 OBSMAR.

The Factor–R d’Oro by Medaglia d’Oro; STRATOFORTRESS, g, 4, OP, Msw, 2-12, 6f, 1:11 . B-Dell Ridge Farm, LLC (KY.). $250,000 ’19 FTKOCT.

Constitution–Bear On the Run by Empire Maker; CAGED BEAR, m, 5, DED, Mcl 10000, 2-12, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $20,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 OBSJUN.

Great Notion–Black Tie Aly by Black Tie Affair (IRE); ALYS GREAT NOTION, m, 5, CT, Mcl 5000, 2-11, 4 1/2f, :54 2/5. B-Donald K. Dean (MD.).