North American Maiden Winners Feb. 13

Baltimore Bob–More Punch by Partner’s Hero; NO MONEY DOWN, g, 3, LRL, Mcl 10000, 2-13, 6f, 1:15 . B-John Salzman Jr., Grady Griffin &Bird Mobberley (MD.).

Blame–Summer Savory by Horse Chestnut (SAF); SCHLOFMITZ, f, 3, TP, Mcl 30000, 2-12, 1m, 1:40 4/5. B-Stone Farm (KY.). $112,000 ’20 KEESEP.

Gormley–Halo’s Surprise by Halo’s Image; BADGERVILLE, c, 3, AQU, Mcl 40000, 2-13, 6f, 1:14 1/5. B-Andy Beadnell (NY.). $15,000 ’19 FTNOCT; $45,000 ’20 KEESEP.

Honor Code–Academic Break by Broken Vow; ACADEMIC HONOR, f, 3, GP, Msw, 2-13, 1m, 1:37 3/5. B-Barry Dale Fowler (KY.).

Imagining–Tuxedo Annie by Black Tie Affair (IRE); GREYLOVER, g, 3, LRL, Mcl 10000, 2-13, 1 1/16m, 1:52 . B-Mary K. Curran & Housatonic Bloodstock LLC (MD.).

Imagining–Briar Mojo by Circular Quay; IMAGINE THE MOJO, f, 3, LRL, Mcl 10000, 2-13, 1 1/16m, 1:53 3/5. B-Kevin P. Morgan (MD.). $2,000 ’19 FTMWIN.

Jack Milton–Day Is Done by Lookin At Lucky; WOOHOO JACKIE BLUE, f, 3, OP, Mcl 30000, 2-13, 6f, 1:12 1/5. B-Mr. & Mrs. Theodore R. Kuster (KY.).

Just a Coincidence–Dandy by Tale of the Cat; KINFOLK, g, 3, OP, Mcl 35000, 2-13, 6f, 1:12 2/5. B-Southern Springs Stable & Bennie Westphal (AR.).

Laugh Track–Stormy Peg by Fusaichi Pegasus; LAUGHING STORM, g, 3, SUN, Mcl 6500, 2-13, 6f, 1:10 2/5. B-Mike Abraham (NM.).

Misremembered–Randy’s Rocket by Old Fashioned; ARTEMUS GORDON, g, 3, GG, Msw, 2-13, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,000 ’20 CTNAUG.

Neolithic–Mommie’s Summer by In Summation; NEON SUMMER, f, 3, HOU, Msw, 2-12, 5fT, :58 1/5. B-Patricia Generazio (FL.). $10,000 2021 OBSSUM.

Officer Rocket (GB)–Absolutelygorgeous by Bop; JEFFERSON NATIVE, g, 3, CT, Msw, 2-12, 4 1/2f, :54 2/5. B-Bybee Road Farm (WV.).

Race Day–Splendid Honor by Double Honor; CARLA’S HONOR, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-13, 6f, 1:14 1/5. B-Jay Goodwin, Tommy Walters (KY.). $3,500 ’20 FTKFEB.

Sky Mesa–Holy Moly Susan by Holy Bull; SKY HIGH SUSAN, f, 3, FG, Msw, 2-13, a1mT, 1:43 2/5. B-Migual Silva & David Cobb (LA.).

Social Inclusion–Playa Medina by Songandaprayer; PLAYA INCLUSION, f, 3, GP, Mcl 12500, 2-13, 1m, 1:39 1/5. B-Orlyana Farm (FL.). $8,000 2021 OBSSUM.

Speightstown–Cool by Caleb’s Posse; LAY THE GROUNDWORK, f, 3, GP, Msw, 2-13, a1m 70y, 1:42 2/5. B-DJ Stable, LLC & Speightstown Syndicate (KY.). $125,000 ’20 KEESEP.

Tapiture–Kelley Marie by Bernstein; EUPHORIA STAR, c, 3, GP, Mcl 25000, 2-13, a1 1/16m, 1:45 . B-Greg Begley (KY.). $7,500 ’19 KEENOV; $18,000 ’20 OBSOCT; $6,500 2021 OBSSUM.

Tapiture–Carlow Daisy by Grand Slam; GRASS QUEEN, f, 3, HOU, Mcl 50000, 2-12, 1mT, 1:39 3/5. B-Dr. & Mrs. Michael Gentry (KY.). $4,500 ’20 KEESEP.

War Front–Chatham by Maria’s Mon; AMERICAN HEROINE, f, 3, GP, Msw, 2-13, a1m 70y, 1:45 . B-Stone Farm (KY.). $1,050,000 ’20 KEESEP. *Full to Air Force Blue(MG1$844,552).

Animal Kingdom–Esstadista (URU) (champion in Uruguay), by Essayons; MCLOVIN, c, 4, TAM, Msw, 2-13, 1 3/8mT, 2:16 1/5. B-Team Valor LLC (KY.).

Done Talking–Sweetsoutherndessa by Sweetsouthernsaint; HUMMIN’ THE FUNK, f, 4, LRL, Mcl 10000, 2-13, 1m, 1:43 3/5. B-Franklin G. Smith Sr. (SC.). *1/2 to Coach Fridge(SP$290,720).

Empire Maker–Smart Farming by Smart Strike; RISING EMPIRE, c, 4, FG, Msw, 2-13, 1 1/16m, 1:45 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $275,000 ’19 KEESEP; $700,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Rocketry(MG2$811,577).

English Channel–Muirneen by Dynaformer; DYNA STRIKE, c, 4, HOU, Msw, 2-12, 1mT, 1:38 1/5. B-Sierra Farm (KY.). $3,000 ’19 KEESEP.

Harris–Sapello Serenade by Sadler Slew; BELLA Y SOFIA, f, 4, SUN, Msw, 2-13, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Gallegos del Norte Racing (NM.).

Into Mischief–Emotional Kitten (G2$563,761), by Kitten’s Joy; HUNTRESS MOON, f, 4, TAM, Mcl 25000, 2-13, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Laoban–Goldstreak by Awesome Again; PRINCE OF JOY, g, 4, AQU, Mcl 25000, 2-13, 1m, 1:42 2/5. B-H. Allen Poindexter (NY.). $20,000 ’19 KEEJAN; $13,000 2020 FTMTYO.

Liam’s Map–Stunning Lady by Indian Charlie; ABDAN, g, 4, OP, Mcl 12500, 2-13, 6f, 1:11 3/5. B-H & E Ranch (KY.). $35,000 ’19 FTCYRL; $100,000 2020 OBSSUM.

Paynter–Grandiose by Grand Reward; CPOWER, g, 4, TAM, Mcl 10000, 2-13, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Cem Sevim (KY.).

Tapit–Groupie Doll (champion female sprinter, $2,648,850), by Bowman’s Band; TAP FOR ME, f, 4, OP, Msw, 2-13, 1 1/16m, 1:44 . B-Whisper Hill Farm LLC (KY.).

Acclamation–Mesaatmimiscafe by Sky Mesa; DOGGY DREAMS, m, 5, GG, Msw, 2-13, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Old English Rancho (CA.). $15,000 ’18 BESAUG; $6,000 ’18 BESJAN.

Justin Phillip–Bozena by Artax; BULLBRIAR, g, 5, TP, Mcl 5000, 2-12, 5f, :59 3/5. B-Jody Guida & Anthony Guida (IN.).