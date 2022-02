North American Maiden Winners Feb. 17

Added Edge–Em N Emmy by Sky Mesa; VENTURE ON, g, 3, MVR, Msw, 2-16, 6f, 1:15 . B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

American Pharoah–Searchingforahero by Officer; MAGNILOQUENT, f, 3, GP, Moc 50000, 2-16, a5fT, :57 4/5. B-Wesley Ward (KY.).

Awesome Bet–Laines Howdy Doody by Planet Earth; NINEJUANJUAN CALL, g, 3, FG, Mcl 20000, 2-17, 6f, 1:13 1/5. B-Paul Andrew Franks & Lora Pitre (LA.).

Blofeld–Analyzeyurspending by Overanalyze; BLO MY BUDGET, g, 3, PEN, Msw, 2-16, 1m, 1:40 2/5. B-Wasabi Ventures Stables LLC & Housatonic Bloodstock LLC (MD.).

Cairo Prince–Helen Kathleen by Candy Ride (ARG); BOURN, f, 3, DED, Mcl 20000, 2-16, 5f, 1:00 2/5. B-Cobra Farm & MRJ Thoroughbreds (KY.). $15,000 ’19 KEENOV; $16,000 ’20 FTKOCT; $35,000 2021 OBSSPR.

Capo Bastone–Gusto Dolce (URU) (G2), by T. H. Approval; QUEROBIN DOURADA, f, 3, TP, Msw, 2-16, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Haras Phillipson Inc. (KY.).

Exaggerator–Driven by Forestry; BROKEN RIB, c, 3, FG, Msw, 2-17, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Shalom TR (KY.).

Goldencents–Ani La by Mr. Greeley; GOLDEN ALE, g, 3, HOU, Msw, 2-16, 5fT, :57 4/5. B-James Heyward (KY.). $17,000 ’20 KEESEP.

Gormley–On High Alert by Medaglia d’Oro; BENEVENGO, c, 3, TAM, Mcl 25000, 2-16, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Stanley Inman (KY.).

Hard Aces–Friendly Woman by My Friend Max; FRIENDLY ACES, f, 3, DED, Msw, 2-17, 6 1/2f, 1:24 3/5. B-Wayne Simpson (LA.).

Hit It a Bomb–Tap for Luck by Tapit; ARLYNE’S CROWN, f, 3, FG, Mcl 50000, 2-17, 6f, 1:12 4/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Keen Ice–Shesastonecoldfox by Foxhound; SHESASCOLDASICE, f, 3, TAM, Mcl 32000, 2-16, 1mT, 1:37 2/5. B-Dennis Petrisak & Deborah Petrisak (NY.). *1/2 to Fox Rules(MSW$686,660) *1/2 to Fox Rox(MSW$553,353).

Kitten’s Joy–Asperites (IRE) by Danehill Dancer (IRE); CHATON ROUGE, f, 3, FG, Mcl 30000, 2-17, 1m, 1:41 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $5,000 ’19 KEENOV.

Mastery–Aguadilla by Stormy Atlantic; LA CUMPARSITA, f, 3, TP, Mcl 7500, 2-16, 1m, 1:42 2/5. B-Helen Alexander & Hugo Lascelles (KY.). $5,000 ’20 KEESEP.

Mo Tom–Tensas Ciel by Leestown; MO CLASSY, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-16, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Matthews Thoroughbred Farm (LA.).

Mo Tom–My Queen Olivia by Half Ours; PLAY MO, g, 3, DED, Msw, 2-16, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Brandon Adcock (LA.). $8,500 ’20 OBSJAN; $25,000 2021 OBSSUM.

More Than Ready–Goodbye Kid by Lemon Drop Kid; OMIXOCHITL, f, 3, GP, Moc 50000, 2-17, a1 1/16m, 1:46 . B-St. George Stables LLC (KY.).

No Nay Never–High Savannah (IRE) by High Chaparral (IRE); FROOME (IRE), g, 3, TP, Mcl 15000, 2-17, 6f, 1:12 . B-Lynch Bages Ltd (IRE.). $100,000 ’20 KEESEP.

Optimizer–American Sound by Awesome Again; OUR CORNERSTONE, g, 3, DED, Mcl 10000, 2-17, 6 1/2f, 1:24 3/5. B-Circle Bar H (OK.). *1/2 to Emelina($269,800).

Quality Road–Laughing Matters by Medaglia d’Oro; COFFEE WITH ALEX, g, 3, FG, Mcl 50000, 2-17, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $260,000 ’20 KEESEP.

Shackleford–Diamondinthestream by Smart Strike; TRUE DIAMOND, c, 3, HOU, Mcl 50000, 2-16, 7f, 1:26 2/5. B-Asmussenequine.com (KY.).

Speightster–Trillion Wing by In the Wings (GB); SPLICER, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-17, a1 1/16m, 1:46 1/5. B-B.D. Gibbs Farm. LLC & Chancey Mill Farm, LLC (KY.). *1/2 to Papaw Bodie(G3$442,826).

Talent Search–Musket Mary by Musket Man; TALENTED MAN, g, 3, PRX, Msw, 2-16, 6f, 1:12 . B-Michael Moore (PA.).

Tourist–Crown Ginger by Eskendereya; TOURING MARYANNE, f, 3, PRX, Mcl 16000, 2-16, 6f, 1:14 . B-Pewter Stable (PA.).

Twirling Candy–Maria Got Even (champion in Pan), by Stephen Got Even; LEMONADEATTHELATCH, c, 3, TP, Msw, 2-16, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Eric Antonio Delvalle (KY.). $57,000 ’20 KEEJAN; $80,000 2021 OBSSPR.

Twirling Candy–Dynamic Mizzes K by Mizzen Mast; SMOKE AND MIRRORS, f, 3, PEN, Mcl 12500, 2-16, 6f, 1:13 2/5. B-Windways Farm Limited (KY.). $29,000 ’20 KEESEP.

War Dancer–Time Marches On by Leading the Parade; THINKIN OUT LOUD, c, 3, PEN, Msw, 2-15, 6f, 1:12 1/5. B-Sugar Plum Farm llc (NY.).

Adios Charlie–Midnite Mower by Eltish; LENA THE LION, f, 4, GP, Mcl 16000, 2-17, a5f, :58 1/5. B-Carmelo Zappulla (FL.).

Can the Man–Singing on a Star by Songandaprayer; MAN ABOVE, c, 4, DED, Mcl 10000, 2-17, 5f, 1:00 4/5. B-Pegasus Stud LLC (KY.).

Eclipticalspraline–Lil Cora Tee by Lil E. Tee; ECLIPTICALS ELLIOT, g, 4, PEN, Mcl 12500, 2-15, 6f, 1:14 1/5. B-Maria M. Haire (PA.). *1/2 to Lovely Loyree(G2P$411,098) *1/2 to Parsimony(G2P$405,554).

Jess’s Dream–Hurricane Annie by Stormy Atlantic; SPARKLING PLENTY, f, 4, TAM, Mcl 10000, 2-16, 7f, 1:25 3/5. B-Fools On A Hill (FL.).

Malibu Moon–Speed Seeker (G3$266,638), by Heatseeker (IRE); MOONSHINE DREAMER, f, 4, TP, Mcl 15000, 2-16, 1m, 1:40 1/5. B-Frank Coniglio, Robert Kent Johnson,Frank Ferrogine & Richard Rendina (KY.). $60,000 2020 FTKHRA.

Mobil–Military Lass by Lost Soldier; OPHA MAY, f, 4, MVR, Msw, 2-16, 1m, 1:44 . B-Smokin C LLC (OH.).

Moro Tap–Wolf Letter by Midnight Lute; MORO WOLF, g, 4, HOU, Msw, 2-17, 6f, 1:13 . B-Wesley Melcher (TX.).

Moro Tap–Moving Appeal by Indian Charlie; MORO MERICA, c, 4, HOU, Mcl 15000, 2-17, 5f, 1:00 . B-Wesley Melcher (TX.).

Orb–One Fast Frog by First Samurai; ONE FAST ORB, f, 4, TP, Mcl 5000, 2-17, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Hugh Bishop (KY.).

Tapit–Close Hatches (champion, $2,707,300), by First Defence; MAXIMUS AURELIUS, c, 4, PEN, Msw, 2-16, 1m, 1:38 1/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $40,000 2021 KEEAUG. *Full to Tacitus(MG2$2,267,350).

Tapit–Duke’s Dream by Mr. Greeley; CLOSET SHOPPER, f, 4, PRX, Msw, 2-16, 6f, 1:12 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $600,000 ’19 KEESEP.

Temple City–Lady Gayle by Scat Daddy; SONIC CITY, c, 4, TP, Mcl 30000, 2-16, 1m, 1:39 4/5. B-T & G Farm of Kentucky, LLC (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Tiznow–Killer Bird by Summer Bird; ENID, c, 4, TP, Msw, 2-16, 1m, 1:38 . B-Ramspring Farm (KY.). $65,000 ’19 KEESEP.

Tourist–Yankee Doodle Girl by Yankee Gentleman; TOUR THE WORLD, g, 4, TAM, Mcl 16000, 2-16, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Barry Butzow & Joni Butzow (KY.).

Treasure Beach (GB)–Pros N Cons by Double Honor; TREASURED NIKKY, f, 4, MVR, Mcl 5000, 2-16, 6f, 1:14 . B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Warrior’s Ridge–Lovely Prospector by Not for Love; WARRIORS HAVEN, g, 4, HOU, Mcl 15000, 2-17, 1m, 1:41 4/5. B-Mary M Saavedra (TX.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Lea–Summer Cruise by Vicar; CRAZY GOOD, m, 5, TUP, Mcl 15000, 2-15, 6f, 1:09 4/5. B-Matthew Ernst & Martha Buckner (KY.). $110,000 ’17 KEENOV; $150,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Sandbar(G3).

Preferred Issue–Sassy Badger by Final Row (GB); IMABADGER, m, 5, HOU, Msw, 2-16, 6f, 1:13 2/5. B-Keen Farms (TX.).

Tenga Cat–Artistryandrhythm by Officer; TENGAS MASTERPIECE, g, 5, TUP, Mcl 10000, 2-16, 6f, 1:09 . B-Grant Truman (CA.).