North American Maiden Winners Feb. 18

Afleet Alex–Warrioress by Warrior’s Reward; SAY I WON’T, f, 3, FG, Mcl 50000, 2-18, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Michelle Lovell (KY.).

Anthony’s Cross–Vasilea by Bandini; JEFF’S ANGEL, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-18, 1mT, 1:37 2/5. B-Adolpho J Exposito & Felicia Exposito (FL.).

Apriority–Dignity and Grace by Sightseeing; TUGBOAT, f, 3, FG, Mcl 12500, 2-18, 6f, 1:12 1/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Bahamian Squall–Sacred Psalm by Awesome of Course; SPIRIT WIND, f, 3, GP, Msw, 2-18, 6f, 1:09 . B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.). *1/2 to Sing Praises (MSW$483,722) *1/2 to Silent Prayer (MSP$302,444).

Bind–Rahfees Fairy by Perfect Soul (IRE); XANTHUS WRATH, c, 3, DED, Mcl 10000, 2-18, 5f, 1:01 2/5. B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.). $2,000 ’20 ESLMIX.

Bradester–Lithe by Lookin At Lucky; LITESTER, f, 3, HOU, Mcl 15000, 2-17, 5f, 1:00 1/5. B-Joseph W. Sutton (TX.).

Cairo Prince–Tenacious Heart by Into Mischief; HARTLEY, f, 3, OP, Mcl 50000, 2-18, 6f, 1:10 4/5. B-Eric Waller & Sharon Waller (KY.).

Daredevil–Sara’s Smile by Tale of the Cat; STUNT MAN, g, 3, MVR, Msw, 2-18, 6f, 1:14 4/5. B-R Gorham & Mast Thoroughbreds LLC (OH.).

Declaration of War–Here Comes Chloe by Bellamy Road; TOP HAT BLITZ, c, 3, MVR, Msw, 2-18, 1m, 1:40 4/5. B-Mountmellick Farm, LLC (KY.). $1,000 ’20 KEEJAN.

Double Irish–Morning Coffee by Quiet American; GRAMERCY PARK, f, 3, OP, Mcl 40000, 2-18, 6f, 1:12 4/5. B-Shortleaf Stable (AR.).

Flat Out–Goodwood Gal by Grand Slam; ALWAYS MIA, f, 3, CT, Msw, 2-17, 4 1/2f, :52 3/5. B-Brunacini Stables Inc (PA.). $1,200 ’20 FTMYRL; $32,000 2021 OBSSUM.

Flatter–Co Cola by Candy Ride (ARG); SEARCH ENGINE, c, 3, DED, Msw, 2-18, 1m, 1:43 2/5. B-Machmer Hall (KY.). $100,000 ’20 KEESEP; $625,000 2021 OBSSPR. *Full to Search Results (G1$864,000).

Great Notion–Outwithbigdaddy by Outflanker; FUHGEDDABOUDIT, f, 3, LRL, Msw, 2-18, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-No Guts No Glory Farm (MD.).

He’s Had Enough–Extremadura by Stormy Atlantic; EYE ON THE CANDY, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-18, 7f, 1:25 2/5. B-Arboritanza Racing LLC (FL.).

Hollywood Don–Bright Town by Speightstown; MISS BRIGHT TOWN, f, 3, SUN, Msw, 2-18, 6f, 1:12 2/5. B-Tricar Stables Inc. (NM.).

Into Mischief–Checkupfromzneckup by Dixie Union; BOMBDIGGITY, f, 3, FG, Msw, 2-18, 6f, 1:10 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $600,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Carribean Caper (G3$345,595).

Liam’s Map–Distorted Champ by Distorted Humor; BEEASY, g, 3, OP, Mcl 30000, 2-18, 6f, 1:11 3/5. B-Eduardo Vargas (KY.). $250,000 ’20 KEESEP.

Maclean’s Music–Me and Mine by Bernardini; THATS PRETTY NICE, f, 3, AQU, Mcl 40000, 2-18, 6f, 1:15 1/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (ON.). $2,500 ’20 KEESEP.

Personal Interest–Erin’s World by Pomeroy; WORLDLY MANNER, c, 3, GP, Mcl 25000, 2-18, a5f, :58 2/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Stanford–Pat Olcott by More Than Ready; PRINCESS ALEXIS, f, 3, SA, Mcl 50000, 2-18, 6f, 1:13 2/5. B-Melody Conlon & Hector Palma (CA.).

Anchor Down–Graceful Charm by Silver Charm; EXALTED CHARM, g, 4, AQU, Mcl 20000, 2-18, 7f, 1:28 3/5. B-David R. Rarey (KY.).

Jess’s Dream–Upper Gulch by Gulch; UPPER SPEED DS, f, 4, TAM, Mcl 10000, 2-18, 1m 40y, 1:44 . B-Arnoud W. Dobber (FL.).

Malibu Moon–Our Khrysty (G3$313,260), by Newfoundland; AMERICAN SMOOTH, c, 4, FG, Mcl 30000, 2-18, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Blue Heaven Farm (KY.). $295,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Grace Adler (G1).

Officer Rocket (GB)–Tiz the Route by Tiznow; SLEWING, f, 4, CT, Msw, 2-17, 4 1/2f, :53 4/5. B-Bybee Road Farm (WV.).

Uncaptured–Elusive Laura by Elusive Quality; ELUSIVE UNCAPTURED, f, 4, GP, Mcl 16000, 2-18, a1m 70y, 1:43 2/5. B-Thomas Equels & Laura Fabar Equels (FL.). $25,000 ’19 OBSJAN.

Uncle Mo–Cho Cho Cat by Tale of the Cat; UNCLE MO’S CAT, g, 4, OP, Mcl 30000, 2-18, 1m, 1:39 1/5. B-Shimokobe Farm (KY.). $80,000 ’19 KEESEP; $20,000 2021 OBSJAN.

Vancouver (AUS)–Majestic Melresa by Majestic Warrior; ALL, f, 4, GG, Mcl 8000, 2-18, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Best A Luck Farm LLC (FL.). $30,000 2020 OBSSPR.

Zong–Setting Fancy Free by Yankee Gentleman; SIMPLE SUNDAY, f, 4, DED, Mcl 10000, 2-18, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Black Bayou Racing Stables, LLC (LA.).

American Pharoah–Meerkat Miss by Giant’s Causeway; PHAROAH CAT, g, 5, TAM, Mcl 20000, 2-18, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Gabriel Duignan,Windmill Manor, Liam Duignan, Tranquility Investments (KY.). $375,000 ’17 KEENOV; $475,000 ’18 KEESEP.