North American Maiden Winners Feb. 2

Carpe Diem–Whiskey Tail by Majestic Warrior; SEIZE THE WHISKEY, f, 3, PRX, Mcl 10000, 2-2, 6f, 1:16 3/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $34,500 2021 OBSSPR.

English Channel–Bojour by Bob and John; YO YO MON, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-2, 1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Patricia Ziefle DVM (KY.).

Freud–Missunitednations by Peace Rules; STARSHIP PRECIOUS, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-2, 7f, 1:27 2/5. B-Mustang Farms, Inc. (NY.). *1/2 to Adens Dream ($332,172).

Karakontie (JPN)–Spanish Bunny by Unusual Heat; SPENDARELLA, f, 3, GP, Msw, 2-2, a1 1/16mT, 1:43 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (NY.). $220,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Spanish Queen (G1$423,600) *Full to Spanish Loveaffair (MG1P$284,090).

Mshawish–Boyd’s Bargain by Sky Mesa; DWELLER, f, 3, PEN, Mcl 25000, 2-1, 6f, 1:11 4/5. B-Warrior’s Reward LLC (PA.).

Palace–Happy Destiny by Congrats; TOOSIE, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-2, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-4 M Ranch (LA.). $36,000 ’20 ESLYRL.

Twirling Candy–Fix You ($262,315), by Flying Chevron; FED CHAIR, g, 3, PEN, Msw, 2-1, 6f, 1:11 2/5. B-Mr. & Mrs. Matthew T. Groff (PA.).

Valiant Minister–British Event (MSW$281,716), by Wild Event; BRIT’S CANDYMAN, c, 3, GP, Moc 50000, 2-2, a5fT, :56 2/5. B-Christine Weiss (FL.). $21,000 ’20 OBSOCT; $21,000 2021 OBSSPR.

Gone Astray–Rainbow Bright by Suave; STAYIN OR STRAYIN, g, 4, TAM, Mcl 10000, 2-2, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Carol A. Reitman, Susan Gannon & Warren Miller (FL.).

Shanghai Bobby–Wellesley Girl by Read the Footnotes; SHANGHAI HETTY, f, 4, DED, Mcl 5000, 2-2, 5f, 1:02 1/5. B-Edition Farm (NY.). $5,000 ’19 FTKOCT; $8,000 2020 OBSSUM.

Street Boss–Raucous Lady by Rock Hard Ten; BURNZ DA BOSS, g, 4, TUP, Moc 30000, 2-1, 1m, 1:38 3/5. B-Ed Few (KY.). $15,000 ’18 KEENOV; $27,000 ’19 KEESEP; $20,000 2020 OBSSPR.

Tonalist–Miss Fontana by Classic Account; XYLOPHONE, f, 4, TUP, Moc 30000, 2-2, 1m, 1:39 . B-BHMFR, LLC (KY.).

Zong–Hazel’s Theater by Good and Tough; ZONG TOUGH, g, 4, DED, Msw, 2-2, 1m, 1:44 1/5. B-Wendy Schutte (LA.).

Quality Road–Outtacypresshills by Big Brown; CALIDAD, m, 5, GP, Mcl 12500, 2-2, 7f, 1:25 3/5. B-Saratoga Glen Farm LLC & W. S. Farish (NY.). $70,000 ’17 KEENOV.

Tapizar–Ultimate Class (MSP$283,253), by During; FALSE RULING, m, 6, PEN, Mcl 7500, 2-1, 6f, 1:13 2/5. B-Pope McLean, Pope McLean Jr., Marc McLean & Phil Hager (KY.). $2,000 ’16 KEENOV. *1/2 to Bad Beat Brian (SP$266,634).