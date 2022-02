North American Maiden Winners Feb. 20

Adios Charlie–Quality Bella by Quality Road; RULING FRONT, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-20, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Carlos Munoz (FL.).

Animal Kingdom–Keen Victory by Victory Gallop; KEEN KINGDOM, f, 3, GP, Mcl 35000, 2-20, a1m 70y, 1:44 . B-Tall Oaks Farm (KY.). *1/2 to Keen Gizmo(MSW$385,223) *1/2 to Conquest Enforcer(champion in Canada, $551,938).

Bal a Bali (BRZ)–Rouge by Quality Road; FLUENT, f, 3, SA, Msw, 2-20, 6fT, 1:09 . B-Stone Farm (KY.).

Central Banker–Spirit of Rose by City Zip; CLOSING DEALS, f, 3, AQU, Mcl 40000, 2-20, 7f, 1:27 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC& Spruce Lane Farm (NY.). $40,000 ’20 FTMYRL. *1/2 to Thorny Tale(MSP$340,504).

Cupid–Bluegrass Genius by Bluegrass Cat; CUPID’S DUDE, g, 3, GP, Mcl 16000, 2-20, a1 1/16m, 1:46 2/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $8,000 ’20 KEESEP.

Dads Caps–Ma Ka Bet by Artax; DULCE EMMA, f, 3, GG, Msw, 2-20, 6f, 1:10 1/5. B-Richard Barton Enterprises & Lo Hi Stable (CA.). $1,500 ’20 CTNAUG. *1/2 to My Friend Emma(G3P$295,462).

Frosted–Rich Love by Not for Love; BLUE NORTHER, c, 3, OP, Mcl 75000, 2-20, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-ERJ Racing (KY.). $100,000 ’19 KEENOV; $105,000 ’20 KEESEP.

Gallant Son–Cornelia Marie by Golden Missile; GALLANT OAK, g, 3, GG, Mcl 20000, 2-20, 6f, 1:11 2/5. B-Daehling Ranch (CA.).

Hard Spun–Isabel’s On It (GB) by Dubawi (IRE); HARD TO IGNORE, f, 3, GP, Mcl 35000, 2-20, a1m 70y, 1:43 4/5. B-Mr. and Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Into Mischief–Sparkling Review (G2$303,642), by Lemon Drop Kid; FAWNING, f, 3, GP, Msw, 2-20, a5f, :57 1/5. B-Edward A. Seltzer (KY.).

Midnight Lute–Proud Zoe by Proud Accolade; BASEBALL LOVER, g, 3, FG, Msw, 2-20, 6f, 1:11 2/5. B-WD Thoroughbreds LLC (LA.).

Mineshaft–Comet of Love (SW$266,805), by Not for Love; SHAFT’S BULLET, c, 3, LRL, Msw, 2-20, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Athens Woods, LLC (KY.). $16,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Puttheglassdown($292,844).

Mr. Big–Perched by Into Mischief; BIG SPLASH, g, 3, SA, Mcl 50000, 2-20, 6f, 1:12 1/5. B-George Krikorian (CA.). *Full to Big Fish(MSW$256,518).

My Golden Song–Going Away Baby by Valid Expectations; TAKE A LIMO, g, 3, HOU, Msw, 2-19, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Macassar Corporation (TX.).

Northern Afleet–Fleet Dude by First Dude; PRESSLY’S HOPE, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-20, 7f, 1:25 4/5. B-Donald R. Dizney, LLC (FL.).

Palace Malice–Hollywood Miss by Second in Command; KING OF HOLLYWOOD, c, 3, AQU, Mcl 30000, 2-20, 1m, 1:39 2/5. B-Brad Auger & Greg Hopper (KY.). $47,000 ’20 FTKFEB; $10,000 ’20 FTKOCT; $20,000 2021 OBSMAR.

Sky Kingdom–Bourbonnmycoffee by Yankee Gentleman; BOURBON SKY, c, 3, FG, Mcl 12500, 2-20, 6f, 1:12 3/5. B-Paul Potier (LA.).

Aikenite–Wifeinthefastlane by Tapit; AIDANIKE, f, 4, OP, Mcl 20000, 2-20, 6f, 1:11 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’18 KEENOV.

California Chrome–Stellaris by Harlan’s Holiday; CALIFORNIA HOLIDAY, g, 4, FG, Msw, 2-20, a1mT, 1:42 . B-T. F. VanMeter (KY.). $75,000 ’19 KEESEP.

Carpe Diem–Chasing the Moon by Flower Alley; I AM THE CASH MAN, g, 4, LRL, Mcl 16000, 2-20, 6f, 1:12 2/5. B-Machmer Hall (KY.). $60,000 ’19 KEESEP; $12,000 2020 OBSSPR.

Holiday Justice–Shade On by King of Scat; SHADY BEND, f, 4, FON, Msw, 2-19, 4f, :47 3/5. B-Leland L. Steffen (NE.).

Jess’s Dream–Proud Beauty by Proud Citizen; PROUD CONTENDER, c, 4, GP, Mcl 20000, 2-20, 7f, 1:24 2/5. B-Bridle Oaks Farm, Inc. (FL.).

Mine for Gold–Joey’s Song by Songandaprayer; JOEY’S VALENTINE, g, 4, FON, Msw, 2-20, 4f, :47 . B-Debra Shemek (NE.).

Mr. Big–Sambamzajammin by Heatseeker (IRE); REALLY BIG NEWS, c, 4, SA, Msw, 2-20, 6 1/2fT, 1:16 1/5. B-Jason Hall, Dimple Dell Farms &David G. Williams (CA.). $45,000 ’19 FTCYRL.

Uncle Mo–Not in Jest by Unbridled’s Song; ROSENQUIST, g, 4, SA, Mcl 62500, 2-20, 1mT, 1:35 4/5. B-Aaron & Marie Jones LLC (KY.). $750,000 ’19 KEESEP; $47,000 2021 KEEAPR.

Midshipman–Dancing Compass by Orientate; JIM’S BRONZE STAR, m, 5, TAM, Mcl 25000, 2-20, 6f, 1:11 4/5. B-Pat D Cundiff & Gerald W. Cundiff Sr. (KY.).