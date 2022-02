North American Maiden Winners Feb. 21

Added Edge–Russian Bride by Dunkirk; JAILBIRD WEDDING, f, 3, MVR, Msw, 2-21, 6f, 1:15 3/5. B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

Creative Cause–Astaria Street by Street Sense; FIGHTVILLE, c, 3, FG, Mcl 30000, 2-21, 1m 70y, 1:45 . B-Halleywood Farm LLC (KY.). $5,000 ’20 KEESEP.

Curlin–Broken Silence by Broken Vow; SECRET ALLIANCE, g, 3, PRX, Msw, 2-21, 6f, 1:11 4/5. B-Scott Dilworth & Evan Dilworth (KY.). $100,000 ’20 FTKOCT; $75,000 2021 FTMTYO.

Goldencents–Sea Wind by Northern Afleet; HEADS OR TAILS, g, 3, AQU, Mcl 25000, 2-21, 6f, 1:12 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC& Spruce Lane Farm (NY.).

Lookin At Lucky–Lillipad by Awesome Again; CLANCY’S PISTOL, g, 3, OP, Mcl 30000, 2-21, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Maclean’s Music–Gratification by Scat Daddy; SMOKIN WILLIE, c, 3, OP, Msw, 2-21, 6f, 1:11 . B-Cobra Farm Inc. (KY.). $35,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to No Short Cuts (champion in Scandinavia).

Wicked Strong–Autumn Ash by Tapit; RCAPTIVATING, f, 3, AQU, Msw, 2-21, 1 1/8m, 1:58 . B-Crossed Sabres Farm (NY.). $1,000 ’20 FTKOCT.

Fast Anna–Bella Biondetti by Biondetti; PHILIPIE FAST, g, 4, GG, Mcl 5000, 2-21, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Pope McLean & Rowland Hancock (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Mizzen Mast–Heavens Stairway by Decarchy; GREAT STORY, c, 4, GG, Mcl 25000, 2-21, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Jason Hall & Jason Litt (KY.).

Mo for the Money–Posse’s Starlet by Posse; LIFE OF SATURDAYS, f, 4, OP, Mcl 20000, 2-21, 6f, 1:12 2/5. B-Eric Kordsmeier (AR.). $26,000 2020 TEXSUM.

Square Eddie–Loan Savant by Spring At Last; SELF ISOLATION, f, 4, SA, Msw, 2-21, 1mT, 1:34 4/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Verrazano–Quality Light by Elusive Quality; VERRAGIO, g, 4, SA, Mcl 20000, 2-21, 1m, 1:42 . B-Los Samanes LLC (FL.). $35,000 2020 OBSMAR.

Wicked Strong–American Megan by Quiet American; C F V WICKED RED, g, 4, MVR, Mcl 5000, 2-21, 1m, 1:42 . B-Joe Mulholland Jr. & Karen Mulholland (KY.). $2,500 ’19 FTKOCT; $5,000 ’19 KEEJAN.

Fast Anna–Rainbow Luck by Honour and Glory; FAST GALLITO, g, 5, TUP, Moc 30000, 2-21, 7 1/2fT, 1:31 1/5. B-Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA.).

Giant Surprise–Wonderwho’sbest by Three Wonders; REMEMBERMOM, g, 5, AQU, Mcl 25000, 2-21, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Knight R. B. Stables LLC (NY.).