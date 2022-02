North American Maiden Winners Feb. 24

Bal a Bali (BRZ)–Sweet Advance by War Front; LOVETHEONEYOUGOT, f, 3, CT, Mcl 7500, 2-24, 4 1/2f, :55 3/5. B-John A. Casey (WV.).

Boat Trip–Songo’thesea by Unbridled’s Song; TRIPDOWNMEMORYLANE, f, 3, TUP, Mcl 7500, 2-24, 1m, 1:39 2/5. B-La Quinta Farm (CA.).

Candy Ride (ARG)–Queen Yolanda by Pioneerof the Nile; CANDY LIGHT, f, 3, LRL, Msw, 2-24, 1m, 1:43 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $100,000 ’20 FTYRLS; $200,000 2021 OBSSUM.

Carpe Diem–Sweet Starlet ($324,636), by Five Star Day; GIANT NOVA, c, 3, TP, Msw, 2-23, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Steve C. Snowden & Dan Considine (KY.).

Even the Score–Blushing Beauty by Eskendereya; SCORE KEEPER, g, 3, HOU, Msw, 2-24, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Ken Pullen (TX.).

Ghostzapper–Flin Flon by Smoke Glacken; ILLUSTRIOUS, g, 3, LRL, Mcl 10000, 2-24, 1m, 1:42 3/5. B-Genet Racing LLC (KY.). $110,000 ’19 KEENOV; $240,000 ’20 KEESEP.

Hard Spun–Pura Classe (BRZ) (G1), by Grand Slam; QUICK MASTER, c, 3, TP, Mcl 30000, 2-23, 1m, 1:39 2/5. B-Brownwood Farm (KY.). *1/2 to Zuzu Bem (BRZ)(G2).

Lord Nelson–Alpha Kitten (G2), by Tale of the Cat; JUGGLER, g, 3, AQU, Msw, 2-24, 7f, 1:26 4/5. B-Sequel Stallions NY & StonestreetThoroughbred Holdings, LLC (NY.). $115,000 ’20 KEESEP.

Lord Nelson–Greatest Show by Storm Cat; SWEET DREAMS BABE, c, 3, DED, Mcl 10000, 2-24, 5f, 1:00 2/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $40,000 ’20 FTKOCT; $20,000 2021 OBSSUM.

Mineshaft–Everything Magic by Street Sense; MAGIC IN ME, f, 3, LRL, Mcl 16000, 2-24, 6f, 1:15 2/5. B-R. Larry Johnson (MD.).

Mohaymen–Saraama by Bahri; CHA, f, 3, HOU, Mcl 7500, 2-24, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Jamie Corbett (KY.). $40,000 ’19 FTKNOV; $45,000 ’20 KEESEP.

Ocean Knight–Cappachino Gal by Bluegrass Cat; ARRIVAL DAY, f, 3, FG, Mcl 15000, 2-24, 6f, 1:12 . B-Get Away Farm (FL.). $11,000 ’20 OBSJAN. *1/2 to Fully Loaded(SP$293,231).

Practical Joke–Jenny’s So Great (G3$678,438), by Greatness; CHESTERETTE, f, 3, HOU, Msw, 2-23, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $165,000 ’20 KEESEP; $300,000 2021 OBSSPR.

Quality Road–Miss Catomine by Bernardini; SOUTH STREET, r, 3, AQU, Msw, 2-24, 1 1/8m, 1:54 4/5. B-Pam & Martin Wygod (KY.).

Tamarkuz–Afraah by Hard Spun; MASROUR, c, 3, PEN, Msw, 2-23, 6f, 1:11 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Tiznow–Stealthy by Forest Wildcat; SHE’S A FAST ONE, f, 3, PEN, Mcl 7500, 2-23, 6f, 1:14 1/5. B-Pine Ridge Stables LTD. (NY.).

Tonalist–Victoria’s Hope by Run Away and Hide; LA NEBLINA, f, 3, TP, Mcl 15000, 2-23, 1m, 1:40 4/5. B-Asbury Park & Trackside Farm (KY.). $6,500 ’20 FTKOCT.

Uncaptured–Express Passion by Overanalyze; UNCONSCIOUS, f, 3, GP, Mcl 12500, 2-24, a5f, :58 2/5. B-Falcon Racing (FL.).

Wicked Strong–Shoes for Jlo by Suave; BLACKSMITH STRONG, g, 3, TP, Mcl 7500, 2-23, 1m, 1:41 4/5. B-Victor Zambrano (KY.).

Bustin Stones–Bobs Pinup Girl ($385,234), by Tiger Ridge; INOUAINTALKINTOME, f, 4, AQU, Mcl 25000, 2-24, 1m, 1:43 4/5. B-Robert Falcone & John J. Lee LLC (NY.).

Congrats–Taro by Bertrando; RUTABAGA, f, 4, TP, Mcl 15000, 2-24, 6f, 1:11 3/5. B-Emily Wygod & Oliver Bushnell (KY.).

Custom for Carlos–Medina by Covered Wagon; CUSTOM MEDINA, f, 4, DED, Mcl 5000, 2-24, 5f, 1:01 4/5. B-Trey LaVoice (LA.). $12,000 ’19 ESLYRL.

Il Postino–Developing Story by Smoke Glacken; POSTINO’S STORY, g, 4, CT, Mcl 5000, 2-24, 1 1/16m, 1:53 2/5. B-Law Legacy Stables LLC (NJ.).

Ministers Wild Cat–Twentyfive to Life by Kafwain; CRIMINAL RECORD, f, 4, TUP, Mcl 10000, 2-24, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Noble Mission (GB)–Cha Cha Ridge by Sky Mesa; CHA CHA MISSION, f, 4, HOU, Msw, 2-23, 1mT, 1:38 4/5. B-Nelson McMakin (KY.).

Speightster–All Woman (MSW$276,060), by Half Ours; WAITIN’ ON A WOMAN, g, 4, FG, Mcl 10000, 2-24, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Roy Investments LLC (LA.).

Super Saver–Jackson’s Hatrixie by Hear No Evil; SUPERTRIX, f, 4, FG, Mcl 12500, 2-24, 1m 70y, 1:45 . B-William Lynn Jones & WinStar Farm, LLC (KY.). $3,000 ’19 KEESEP; $6,000 2020 OBSSUM.

Temple City–Star of Johar by Johar; MAGICAL STARDUST, f, 4, HOU, Msw, 2-23, 1mT, 1:40 . B-Emerald Q Partners, Inc. & TCR Ranch (KY.). $17,000 ’19 KEESEP.

Uncle Mo–Madame Secretary by Empire Maker; PIRATE LIFE, g, 4, GP, Moc 40000, 2-24, 6f, 1:09 4/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Chatain–Production’s Idol by Run Production; SILVER CHATAIN, m, 5, DED, Mcl 5000, 2-24, 6 1/2f, 1:24 1/5. B-Chad White & Ray Spencer (LA.).

English Channel–Adjudication by Giant’s Causeway; LIGHT CRUISER, g, 5, HOU, Msw, 2-24, 1mT, 1:37 4/5. B-Ralph Ebert & Glendalough LLC (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Justin Phillip–Dynamite Babe by Dynameaux; DYNAMITE GIFT, m, 5, FG, Msw, 2-24, a5 1/2fT, 1:06 4/5. B-Griffon Farms & Michelle Lovell (KY.). *Full to Just Might(MG2P$851,414).

Katz My Song–Amazing At Noon by Wake at Noon; KATZ ME AT NOON, g, 5, PEN, Mcl 7500, 2-23, 6f, 1:13 2/5. B-Bruno Schickedanz (FL.).

Mr. Gold Mover–La Fever by Stormin Fever; M G M’S LUCKY, g, 5, TUP, Mcl 10000, 2-24, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-JT & B Racing (NM.).