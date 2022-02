North American Maiden Winners Feb. 25

Blofeld–Flaming Tempest by Ghostly Minister; ORASHI, c, 3, PEN, Mcl 12500, 2-25, 1m 70y, 1:47 1/5. B-American Classic Thoroughbreds LLC. (PA.).

Cajun Breeze–Wishiwoulda by Da Stoops; CAJUN MANDATE, c, 3, GP, Mcl 12500, 2-25, a5f, :57 2/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Exaggerator–Amie’s Dini (G1P$296,814), by Bandini; JOLLY HERETIC, g, 3, AQU, Mcl 20000, 2-25, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $1,000 ’20 KEEJAN.

Flat Out–Valid Lilly by Valid Expectations; SIMPLY VALID, c, 3, FG, Mcl 15000, 2-25, 6f, 1:11 1/5. B-Timothy S. O’Toole (KY.).

Into Mischief–Elusive Checkers by Quality Road; SWEET SOLARE, f, 3, AQU, Msw, 2-25, 6f, 1:12 3/5. B-Lone Pine Bloodstock (KY.).

Mastery–Competition by Dixie Union; SENSEI LAWRENCE, g, 3, GP, Mcl 35000, 2-25, 6f, 1:11 . B-Gabriel Duignan, Circular Road Breeders, Crosshaven Bloodstock & Petaluma (KY.). $75,000 ’20 KEESEP.

Micromanage–Spenny by Menifee; BRACIOLE, c, 3, AQU, Mcl 40000, 2-25, 1m, 1:40 1/5. B-Vincent A. Vivolo Jr. (NY.).

Noble Bird–Magical Holiday by Speightstown; I BELIEVE IN MAGIC, f, 3, GP, Moc 50000, 2-25, 7f, 1:24 2/5. B-John Oxley Living Trust (FL.). $10,000 ’20 OBSOCT.

Not This Time–Star of the Nile by Pioneerof the Nile; HELIACAL RISING, f, 3, LRL, Mcl 10000, 2-25, 7f, 1:27 2/5. B-Porta Pia Stables, Inc. (KY.).

Nyquist–Redo It by Square Eddie; EXACTLY WENDY, f, 3, SA, Msw, 2-25, 1mT, 1:35 2/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Overanalyze–Destination Love by Friesan Fire; BARBARINO, g, 3, TP, Mcl 7500, 2-25, 6f, 1:11 4/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $2,000 ’20 KEESEP.

Quality Road–Fitful Skies (IRE) (G3), by Dubawi (IRE); SKYLANDER, c, 3, TAM, Msw, 2-25, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-Godolphin (KY.).

Smiling Tiger–My Dynamo by Discreetly Mine; SMILING THUNDER, f, 3, GG, Mcl 12500, 2-25, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.).

Stanford–Blues and Silvers ($259,124), by Eurosilver; CONFIDENCE BUILDER, f, 3, GG, Mcl 20000, 2-25, 1m, 1:42 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Star Guitar–My Gal Layla by My Pal Charlie; GUITAR DOCTOR, c, 3, DED, Msw, 2-25, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Wayne Love (LA.).

Street Strategy–Union Boss by Dixie Union; PUNCHY GIRL, f, 3, OP, Msw, 2-25, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Cedar Run Farm LLC (AR.).

Treasure Beach (GB)–Wave of Glory by Midshipman; TREASURE KING, c, 3, GP, Moc 50000, 2-25, a1 1/16m, 1:46 . B-Patricia Generazio (FL.). $75,000 2021 OBSSUM.

Twirling Candy–Snow Mesa by Sky Mesa; SNOW CANDY, c, 3, CT, Mcl 12500, 2-24, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-RGP Ocala Holdings, LLC (KY.). $65,000 2021 OBSSPR.

Abstraction–Gray Teras Lady by To Teras; TWO STEP JACK, g, 4, SUN, Msw, 2-25, 5f, :58 4/5. B-Mason Meadows (NM.).

American Pharoah–Helena Bay (GB) by Johannesburg; EPONA BAY, f, 4, TP, Msw, 2-24, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Three Chimneys Farm, Runnymede Farm, Inc. & Peter J. Callahan (KY.). *1/2 to Collected (G1$2,975,500).

California Chrome–Deceptive Glory by Honour and Glory; GLORY OF CHROME, f, 4, SA, Mcl 20000, 2-25, 1m, 1:41 1/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.). $25,000 ’19 FTKOCT; $17,000 2020 OBSSPR.

Formidable–Bless My Halo by Songandaprayer; HALO JAX, g, 4, FON, Mcl 10000, 2-25, 6f, 1:14 4/5. B-Donald Hansen (IA.).

Gemologist–Spring Eclipse by Unbridled’s Song; SANTOS TO WILSON, g, 4, SA, Mcl 62500, 2-25, 6fT, 1:08 3/5. B-Camas Park Stud (KY.). $17,000 ’19 KEEJAN.

Golden Ticket–Final Holiday by Harlan’s Holiday; HOLIDAY TICKET, c, 4, OP, Mcl 10000, 2-25, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Magdalena Racing (KY.).

Grand Minstrel–Goldie’s Missile by Golden Missile; JOEL’S GIRL, f, 4, FON, Mcl 10000, 2-25, 4f, :47 4/5. B-Robert A. Schreiber (CO.). $600 ’19 COLSIL.

Heza Dreamer–Kayla’s B F F by Menhal; GENTLE GEORGE, g, 4, FON, Msw, 2-25, 4f, :47 3/5. B-Wayne F. George (OK.).

Into Mischief–First Romance by Dynaformer; PURE SILK, f, 4, OP, Mcl 10000, 2-25, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-Susan Casner (KY.). $135,000 ’19 KEESEP.

Koh I Noor–Hawaiian Diamond by Choosing Choice; HOLIDAY DIAMOND, g, 4, DED, Msw, 2-25, 5f, 1:01 1/5. B-Linda P. Sebastien (LA.).

Maclean’s Music–Star Presence by Forest Wildcat; THATS MY DUDE, g, 4, TP, Mcl 5000, 2-25, 5 1/2f, 1:06 . B-Maryland Mare Venture, LLC (MD.).

New Year’s Day–Rosiemyrose by Chatain; COFFEE COUNTY, g, 4, FG, Msw, 2-25, 5fT, :57 3/5. B-Moon Lake Equine Center LLC & Ronald L Worley (LA.). $18,000 ’19 ESLYRL.

Smarty Jones–Lemon Strudel by Rimrod; SMART TART, f, 4, PEN, Mcl 10000, 2-25, 6f, 1:14 3/5. B-R H Breeding LLC (PA.).

Speightstown–Greenery by Galileo (IRE); FOLIAGE, c, 4, FG, Msw, 2-25, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.). *1/2 to Lea (G1$2,362,398).

Vancouver (AUS)–Past Twilight by Pulpit; Q F SEVENTY FIVE, g, 4, GP, Msw, 2-25, a1 1/8mT, 1:49 . B-Joe B. Jr., John P. , Karen Mulholland (KY.). $210,000 2020 FTMTYO.

Biondetti–Tracey’s Legacy by Discreet Cat; TINKER’S PAL, g, 5, TAM, Mcl 10000, 2-25, 7f, 1:26 2/5. B-Linda S. Pastor (FL.).

Tale of the Cat–Mined Over Matter by Mineshaft; MAD CATTER, g, 5, SA, Mcl 20000, 2-25, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-La Bahia Stud, Inc. (KY.).