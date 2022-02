North American Maiden Winners Feb. 27

Candy Ride (ARG)–Sundown by Tapit; DAWN, f, 3, TAM, Msw, 2-27, 1 1/8mT, 1:50 . B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Cross Traffic–Katy Smiles by Limit Out; RANTHEREDLIGHT, g, 3, HOU, Mcl 50000, 2-26, 1m, 1:40 4/5. B-Center Hills Farm (OK.). $8,000 ’19 KEENOV; $16,000 ’20 TEXSUM.

Diabolical–Stage Fever by Attila’s Storm; FAST AND FEVEROUS, f, 3, SUN, Mcl 12500, 2-27, 5f, :59 . B-Sam F. Henderson (OK.).

Into Mischief–Annabird by Flower Alley; LADY PUCHI, f, 3, GP, Msw, 2-27, a1 1/16mT, 1:44 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $90,000 2021 OBSSPR.

Irish Surf–Lilies and Roses by Super Saver; TOFINO BAY, c, 3, SA, Mcl 62500, 2-26, 6fT, 1:10 . B-Thor-Bred Stables, LLC (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Kantharos–Princess Jasmine by Midshipman; WHATS GOIN ON, f, 3, GP, Mcl 35000, 2-27, a5f, :58 4/5. B-Darsan Inc. (FL.).

Midnight Storm–Zabeel Saray by Girolamo; LOMA VISTA, f, 3, SA, Mcl 30000, 2-27, 1m, 1:41 2/5. B-Columbiana Farm LLC (KY.). $6,000 ’20 FTKOCT; $90,000 2021 OBSSUM.

Munnings–Freudie Anne (MSW$394,053), by Freud; EDDIE THE GREAT, c, 3, AQU, Mcl 25000, 2-27, 1m, 1:41 . B-Fergus Galvin, Marc Detampel,Jayne Johnson & Adrian Wallace (NY.). $100,000 ’19 KEENOV; $100,000 ’20 FTYRLS.

Noble Bird–A True Imperialism by Imperialism; IMPERIAL BIRD, g, 3, TAM, Mcl 25000, 2-27, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Susan Chenowith (FL.). $75,000 2021 OBSSPR.

Runhappy–Orate by A.P. Indy; MONOLOGUE, c, 3, TP, Msw, 2-26, 1m, 1:39 3/5. B-Claiborne Farm (KY.).

Street Sense–Froyo Star by Rockport Harbor; SENSITIVITY, f, 3, GP, Msw, 2-27, a1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Southern Equine Stables, LLC (KY.). $265,000 ’20 FTKFEB.

Strong Mandate–Splash Hit by Flower Alley; AUTOCRATIC, g, 3, HOU, Mcl 10000, 2-26, 5f, :59 1/5. B-Fleetwood Bloodstock, LLC (KY.). $4,000 ’20 FTKOCT; $17,000 2021 OBSSUM.

Uncaptured–Joann’s Wildcat by Wildcat Heir; FISHING FOR FUN, g, 3, GP, Mcl 12500, 2-27, 1m, 1:38 3/5. B-Frank Bertolino (FL.).

Commissioner–Golden Kai by Pollard’s Vision; EX RATED, f, 4, CT, Mcl 12500, 2-26, 6 1/2f, 1:24 2/5. B-Maurice F. Casey III DVM (WV.).

English Channel–Strawberry Sense by A.P. Indy; SIX MINUS, g, 4, GP, Mcl 16000, 2-27, a1m 70y, 1:43 . B-Payson Stud, Inc. (KY.). $180,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Prime Attraction(G3$557,795).

Exaggerator–Royal Song Dancer by Langfuhr; MY CORALENA, f, 4, OP, Mcl 30000, 2-27, 6f, 1:13 1/5. B-Gary K. Tussey (KY.).

Fed Biz–Malibu Punch by Malibu Moon; MOON BIZ, f, 4, LRL, Mcl 10000, 2-27, 6f, 1:13 3/5. B-Gayle M. Johnson (MD.).

Fighting Hussar–Lovely Instinct by Henny Hughes; LOVELY HUSSAR, f, 4, GG, Mcl 5000, 2-27, 5f, 1:00 . B-B&G Stables (CA.).

Laurie’s Rocket–Our Quista (MSW$266,380), by Half Ours; TOPF ROAD RULES, g, 4, OP, Msw, 2-27, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Eugenia Thompson-Benight (AR.).

Mineshaft–Aquitaine by Empire Maker; AQUIMINE, g, 4, HOU, Msw, 2-26, 7f, 1:25 3/5. B-Aquitaine, LLC (KY.). $140,000 ’19 KEESEP. *1/2 to French Empire($304,400).

Mshawish–Blageuse by Distorted Humor; MIDASWELLRUN, c, 4, AQU, Mcl 30000, 2-27, 1m, 1:39 . B-High Top Bloodstock & Springland Farm (KY.). $20,000 ’19 FTKOCT; $50,000 2020 FTMTYO.

Munnings–Qualia by Saarland; MUN LUV, f, 4, OP, Msw, 2-27, 6f, 1:12 1/5. B-Marc Keller (KY.). $110,000 ’19 FTKJUL; $50,000 ’19 KEEJAN; $115,000 2021 KEENOV. *1/2 to Xanthique(MSW$292,793).

Blame–Roman Invader (SW$307,954), by Roman Ruler; MARIE, m, 5, SA, Mcl 20000, 2-27, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Hinkle Farms (KY.). $15,000 ’18 KEESEP; $25,000 2019 FTCJUN.

City Zip–Honky Tonk Trick by Phone Trick; MR. BUCKLEY, g, 5, AQU, Mcl 40000, 2-27, 7f, 1:25 3/5. B-Newman Racing (NY.). *1/2 to Eye Luv Lulu(G2P$931,174) *Full to Tricky Zippy(MSW$332,710).

Evil Minister–Catty Buddha by Buddha; BUD MINISTER, g, 5, FON, Msw, 2-27, 6f, 1:15 1/5. B-Eddie George (TX.).

Jet Phone–Bonita Belle by Magic Cat; INFINITE JETSETTER, g, 5, HOU, Mcl 15000, 2-26, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Wesley Melcher (TX.).

Malibu Moon–Magic Broomstick (G3$484,807), by More Than Ready; WITCH MOON, m, 5, SA, Mcl 50000, 2-27, 1mT, 1:36 4/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

Natashas Excess–Reina Xochilt by Yankee Victor; INNATE, g, 5, LA, Mcl 3500, 2-27, 4 1/2f, :54 . B-Daniel Lee Harralson (CA.).