North American Maiden Winners Feb. 4

Arrogate–Astray by Bernardini; BOB MARCO, c, 3, GP, Mcl 25000, 2-4, 1m, 1:37 1/5. B-Machmer Hall (KY.). $250,000 ’20 KEESEP.

Cajun Breeze–Trisha’s Wish by Unbridled Time; CALCULATED BREEZE, g, 3, GP, Mcl 25000, 2-4, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Distorted Humor–Ready’s Gal (G2$609,959), by More Than Ready; EDDIE’S HUMOR, c, 3, FG, Msw, 2-4, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-J. E. Jumonville Jr. & Bunny Jumonville (LA.). $125,000 ’20 OBSOCT; $100,000 2021 FTMTYO. *Full to Machen (G3) *1/2 to Gentleman’s Honor ($251,477).

Divining Rod–As Long as Ittakes by Sky Classic; JASONTAKESLONG, c, 3, CT, Msw, 2-3, 6 1/2f, 1:21 . B-Country Life Farm & As Long As Ittakes LLC (MD.). $12,000 ’20 FTMYRL; $20,000 2021 FTMWIN. *1/2 to Moonlit Malibu (MSW$256,288).

Include–Irish Kisses by Irish Road; ACACIAHELPME, f, 3, TAM, Mcl 40000, 2-4, 6f, 1:12 1/5. B-Tom Proctor (KY.).

Klimt–Woodford Lady by Sharp Humor; BALTIC FLEET, c, 3, FG, Mcl 15000, 2-4, 6f, 1:14 1/5. B-Fernhill Stables, LLC, D. Austin, D. O’Loughlin & J. O’Loughlin (KY.). $50,000 ’19 KEENOV; $20,000 ’20 KEESEP.

Klimt–Belle Du Sud by Corinthian; AN AGENT MISTAKE, f, 3, SA, Mcl 50000, 2-4, 6fT, 1:09 3/5. B-Kirt Cahill, Sarah Cahill, Brett Woodie & Steve Reed (KY.). $50,000 ’20 FTKOCT; $8,200 ’20 KEEJAN; $100,000 2021 FTMTYO.

Misremembered–Crozet by Charismatic; REMEMBER SUE, f, 3, GG, Mcl 20000, 2-4, 1m, 1:41 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $3,700 ’20 CTNAUG.

Poseidon’s Warrior–Magical Madam by Put It Back; MAGICAL WARRIOR, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-4, 6f, 1:11 2/5. B-Richard P. Arnold (FL.).

Street Sense–Maria’s Candy by Candy Ride (ARG); WRITE THE CHECK, f, 3, AQU, Mcl 25000, 2-4, 1m, 1:43 4/5. B-Pine Ridge Stables LTD. (NY.). $45,000 2021 FTMTYO.

Unified–Conquest Ms Curlin by Curlin; UNIFIED CONQUEST, c, 3, GP, Mcl 16000, 2-4, a5 1/2f, 1:05 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $4,500 ’20 KEESEP; $10,000 2021 OBSSUM.

Upstart–Well Spun by Hard Spun; START WELL, f, 3, DED, Msw, 2-4, 7 1/2f, 1:37 2/5. B-Love Partnership Interests, L. P. (LA.). $9,000 ’20 ESLYRL.

Windsor Castle–Eaglet by Ghostzapper; LEG UP, g, 3, CT, Mcl 12500, 2-3, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-John A. Casey (WV.).

California Chrome–Jet Black Magic (G3$399,430), by Hold Me Back; TEXAS MAGIC, f, 4, TAM, Mcl 20000, 2-4, 6f, 1:12 2/5. B-White Fox Farm (KY.).

Custom for Carlos–Silent Queen by King of Kings (IRE); M AND M’S CUSTOM, c, 4, DED, Mcl 5000, 2-4, 6 1/2f, 1:23 . B-Jane H. Harang (LA.). *1/2 to Quite a Handful (G1P$284,297).

Exaggerator–Elle Stormin’ by Tale of the Cat; INVISIBLE WAR, g, 4, GP, Msw, 2-4, 7f, 1:24 2/5. B-Big Chief Racing LLC & Rocker O Ranch LLC (KY.). $100,000 ’19 OBSOCT.

Hard Spun–Mysterious Ways by Bernardini; IN A SPIN, f, 4, GP, Mcl 25000, 2-4, a1mT, 1:38 . B-Gregory and Caroline Bentley Breeders (PA.).

Lotsa Mischief–Awesome Effort by Awesome Again; HINDU MISS CHEF, f, 4, TUP, Moc 30000, 2-4, 5f, :56 4/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.).

Overanalyze–Adaya by Hard Spun; SIR OVERANALYZE, g, 4, DED, Mcl 10000, 2-4, 7f, 1:31 1/5. B-Paul Pruett & Simon Winston (LA.). $20,000 ’19 ESLYRL.

Slumber (GB)–Lively Vision by Pollard’s Vision; MARILYN’S MAGIC, f, 4, DED, Mcl 5000, 2-4, 6 1/2f, 1:24 2/5. B-Circle Bar H LLC (AR.).

Street Sense–Wonder Brew by Giant’s Causeway; BREW PUB, g, 4, AQU, Msw, 2-4, 6f, 1:12 2/5. B-Joe Anzalone (NY.). $310,000 ’19 FTSAUG.