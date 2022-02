North American Maiden Winners Feb. 6

Arrogate–Mexican Gold (G3), by Medaglia d’Oro; ARROBATIC, f, 3, GP, Msw, 2-6, 6f, 1:10 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Blame–Collections Choice by Bernardini; DIAMOND COLLECTOR, f, 3, AQU, Msw, 2-6, 7f, 1:27 3/5. B-Abergwaun Farm Inc. (KY.). $320,000 ’20 KEESEP.

Bluegrass Cat–Lady Sweetness by Candy Ride (ARG); JACK SIXPACK, g, 3, SA, Msw, 2-6, 1mT, 1:36 2/5. B-Nick Alexander (CA.).

Cupid–Bellazzeria by Henny Hughes; BELLE GOSSE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-6, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Mark Anderson (KY.).

Divining Rod–Group Therapy by Freud; EMMA DEVINE, f, 3, LRL, Mcl 10000, 2-6, 6f, 1:14 3/5. B-St Augustine Manor, LLC. (MD.).

Empire Maker–Sweeter Than Ever by Exchange Rate; TRUSTED ADVISOR, c, 3, TAM, Mcl 32000, 2-6, 1m 40y, 1:43 2/5. B-Tracy Farmer (KY.).

Flat Out–What a Lute by Midnight Lute; RUBI DE LEON, f, 3, LRL, Mcl 10000, 2-6, 6f, 1:14 . B-Eric A. Rizer & Nancy M. Rizer (VA.).

Ghostzapper–Abatis by Aptitude; GHOSTINYOU, c, 3, GP, Moc 50000, 2-6, a1 1/16m, 1:46 . B-Ghostzapper Syndicate & Tony Holmes (KY.). $250,000 ’19 KEENOV.

Goldencents–Why the Mystery by Whywhywhy; UNSOLVED MYSTERY, f, 3, SA, Mcl 100000, 2-6, 6f, 1:11 . B-Joanne R. Mummert (KY.). $30,000 ’20 FTKOCT; $20,000 2021 OBSSPR.

Mohaymen–Quick Wampum by Indian Charlie; QUICK BUCK, g, 3, SA, Msw, 2-6, 6f, 1:11 2/5. B-Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA.). $50,000 ’20 FTCYRL.

The Big Beast–Carolinaonmymind by Master Command; BUNNYNOTBEAST, f, 3, GP, Mcl 25000, 2-6, a5f, :58 . B-Janice Woods (FL.). $20,000 2021 OBSMAR.

Tiznow–Wicked Ride by Candy Ride (ARG); WICKED WONDER, f, 3, FG, Mcl 50000, 2-6, 1 1/16m, 1:48 . B-Robert Low & Lawana Low (KY.).

American Pharoah–Rare Cat by Tabasco Cat; KANAAN, c, 4, GP, Msw, 2-6, a1 1/16m, 1:45 . B-Ashford Stud & Justice Farm,Greg Justice (KY.). $140,000 ’18 KEENOV; $170,000 ’19 KEESEP; 495,000EUR 2020 ARQTYO. *1/2 to Om(MG2$1,355,082).

Bandbox–Saintly Appeal by Successful Appeal; BIRTHDAY WISH, f, 4, LRL, Mcl 10000, 2-6, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Carol Ann Kaye (MD.).

Lea–Camille Garey by Street Cry (IRE); HARROW, g, 4, TAM, Mcl 25000, 2-6, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Lantern Hill Farm LLC (KY.).

Quality Road–Oneofacat by Deputy Minister; UNIQUE PATH, g, 4, TAM, Mcl 10000, 2-6, 7f, 1:26 1/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). $435,000 ’19 KEESEP.

Spinning Touch–Go for Heaven by Corinthian; COLOR ME GONE, g, 4, SUN, Mcl 6500, 2-6, 1m, 1:38 3/5. B-Michael Fuhs & Jeanne Fuhs (NM.).

Super Saver–Malibu Kash by Malibu Moon; SUPERPOSITION, g, 4, GP, Mcl 16000, 2-6, a1 1/16m, 1:45 4/5. B-Mercedes Stables LLC (KY.). $37,000 ’19 KEESEP.

U S Ranger–Meredith Bee by El Corredor; LUCKY MARY, f, 4, LA, Mcl 3500, 2-6, 4 1/2f, :52 2/5. B-Liberty Road Stables (CA.). $1,200 2021 CALMIX.

American Pharoah–Chit Chatter by Lost Soldier; MANDATORY, g, 5, AQU, Msw, 2-6, 1m, 1:37 . B-Fletcher Gray, Carolyn Gray &American Pharoah Syndicate (KY.). $400,000 2019 FTFMAR. *1/2 to I’m a Chatterbox(MG1$2,354,454).

Clubhouse Ride–Saratoga’s Excess by In Excess (IRE); MR BOTANICALS, g, 5, GG, Mcl 8000, 2-6, 1m, 1:38 4/5. B-Megan Stiehr (CA.). $3,200 2020 CALMIX.