North American Maiden Winners Feb. 9

Bal a Bali (BRZ)–Flying Harmony by Harlan’s Holiday; BALI BEACH, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-9, 1m 40y, 1:46 . B-Siena Farms LLC (KY.).

Congrats–Papayita by West Acre; MENELAO, c, 3, TAM, Mcl 16000, 2-9, 1m 40y, 1:45 1/5. B-Gelfenstein Farm (KY.).

Lotsa Mischief–My Indy Kitty by Tale of the Cat; MISCHIEVOUS KITTY, f, 3, TUP, Mcl 10000, 2-9, 4 1/2f, :51 4/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $1,000 ’20 ARZNOV.

Mr Speaker–Happiness Is by Dynaformer; OAKHURST, f, 3, GP, Msw, 2-9, a1m 70y, 1:45 2/5. B-Vegso Racing Stable (KY.). $195,000 2021 OBSSPR.

Protonico–Roman Renegade ($349,845), by Roman Ruler; NAZARENO, g, 3, PEN, Mcl 25000, 2-8, 6f, 1:13 1/5. B-Amapola Racing Corp. (PA.).

Run Away and Hide–My Bria by Jump Start; BLAZE AWAY N HIDE, f, 3, TAM, Mcl 25000, 2-9, 5 1/2f, 1:06 . B-Arthur James Neuhedel (IA.).

Strong Mandate–Carta de Oro by Medaglia d’Oro; STRONG EMBRACE, f, 3, GP, Moc 50000, 2-9, a1 1/16m, 1:45 . B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $10,000 ’20 KEESEP.

Goldencents–Our Rockin Ruby by Rock Hard Ten; GOLD FELLOW, g, 4, PEN, Mcl 7500, 2-8, 1m 70y, 1:48 . B-Brad Grady (KY.). $19,000 2020 OBSSPR.

Birdstone–Into Running by Into Mischief; IT’S A BIRD, g, 5, DED, Msw, 2-9, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Israel Flores Horses LLC (LA.).

Not Bourbon–Executive Pass by Bold Executive; SEA FRET, m, 5, PRX, Mcl 16000, 2-9, 5 1/2f, 1:06 . B-Silver Duck Racing Stable (ON.).