North American Non-Graded Stakes Results Feb. 11

TURF PARADISE TURF S., TUP, $60,000, 4YO/UP, 1 1/16MT, 2-11.

9—

MY INDY, g, 6, English Channel–E. T. Indy, by A.P. Indy. ($2,700 ’17 KEEJAN). O-C and R Racing, B-Calumet Farm (KY), T-David Van Winkle, J-Harry Hernandez, $36,084.

5—

Kennebec, c, 4, Lookin At Lucky–Thisdanseistaken, by Gators n Bears. ($27,000 ’19 KEESEP). O-Sergio A Salguero, B-The Elkstone Group LLC (MD), $11,640.

8—

Giant Payday, g, 8, Giant’s Causeway–Pension, by Seeking the Gold. ($100,000 ’15 KEESEP). O-Rick Tappe, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd (KY), $5,820.

Also Ran: Tiger Dad, Ax Man, K P All Systems Go, Caribou Club, Pintxos.

Winning Time: 1:44 1/5 (fm)

Margins: HD, 1 1/4, 2.