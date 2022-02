North American Non-Graded Stakes Results Feb. 26

WISHING WELL S., SA, $94,200, 4YO/UP, F/M, 6 1/2FT, 2-26.

4—

ALICE MARBLE, m, 5, Grazen–Unsung Heroine, by More Than Ready. O-Nicholas B Alexander, B-Nick Alexander (CA), T-Philip D’Amato, J-Edwin A. Maldonado, $61,620.

2—

Stella Noir, f, 4, Stay Thirsty–Guadalupe High, by Cuvee. O-Rose Hill Farm (Ocampo), Desormeaux, J Keith, Detmar, Wayne and Voss, Gene A, B-Wayne Detmar, Gene Voss, KeithDesormeaux & Rose Hill Farm (KY), $16,040.

5—

Spirit of Bermuda (IRE), f, 4, Twilight Son (GB)–Laqataat (IRE), by Alhaarth (IRE). (68,000EUR ’18 GOFNOV; 62,000EUR ’19 GOFORB; 210,000gns 2020 TATTYO). O-Bermuda Racing USA LLC, B-Powerstown Stud (IRE), $9,624.

Also Ran: Dynasty of Her Own, Tapwater, Hear My Prayer.

Winning Time: 1:15 2/5 (fm)

Margins: HF, 1 1/4, 3/4.