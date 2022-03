North American Allowance Results March 10

CT, 3RD, ALW, $31,900, 3YO/UP, 4 1/2F, 3-10.

*4—

CAIRO CALLING, g, 3, Cairo Prince–Theonewewaitedfor, by Creative Cause. O-Huntertown Farm LLC, B-Huntertown Farm LLC (KY), T-Jeff C. Runco, J-Marshall Mendez, $19,140.

3—

Dan the Man Can, g, 5, Can the Man–That’s Just Dandy, by Half Ours. ($5,000 ’18 FTKOCT; $4,000 2019 OBSMAR). O-A and B Racing Stable LLC, B-John Link & Valerie Link (WV), $6,380.

5—

Golden Key, g, 4, Uncle Lino–Golden Debutante, by Malibu Moon. O-Ronney W Brown, B-Francis W Daniel III & Ronney W Brown (WV), $3,190.

Winning Time: :52 2/5 (gd)