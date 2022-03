North American Allowance Results March 12

OP, 4TH, AOC, $106,000, 3YO, 1 1/16M, 3-12.

4—

WE THE PEOPLE, c, 3, Constitution–Letchworth, by Tiznow. ($110,000 ’19 KEENOV; $220,000 ’20 KEESEP; $230,000 2021 FTFGUL). O-WinStar Farm LLC, CMNWLTH and Siena Farm LLC, B-Henley Farms, Inc (KY), T-Rodolphe Brisset, J-Florent Geroux, $63,600.

1—

The Skipper Too, c, 3, Brethren–Katira, by First Dude. O-Arindel, B-Arindel (FL), $21,200.

2—

Barossa, c, 3, Into Mischief–Bouquet Booth, by Flower Alley. ($775,000 ’20 KEESEP). O-SF Racing LLC, Starlight Racing, Madaket Stables LLC, Robert E Masterson, Stonestreet Stables LLC, Jay A Schoenfarber, Waves Edge Capital LLC, Donovan, Catherine, Golconda Stable, Siena Farm LLC, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), $10,600.