North American Allowance Results March 13

HOU, 7TH, ALW, $37,000, 3YO/UP, F/M, 1M, 3-12.

7—

A GIRL LIKE ME, m, 5, Honor Code–Table Three Ten, by El Prado (IRE). ($25,000 ’18 KEESEP). O-Vernon Schmale, B-Cobra Farm Inc (KY), T-John L. Hall, J-Alfredo Triana Jr., $22,020.

2—

Treaty of Paris, m, 5, Discreet Cat–Treaty of Kadesh, by Victory Gallop. O-Farfellow Farm, Ltd, B-Farfellow Farms Ltd (KY), $7,340.

4—

Set the Pace, f, 4, Grasshopper–Bronxgirl, by Corinthian. ($22,000 ’19 TEXAUG). O-Sanders, Wayne and Highlander Training Center, B-Robert C Francis (TX), $4,037.