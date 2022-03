North American Allowance Results March 14

MVR, 7TH, ALW, $36,200, 3YO/UP, F/M, 6F, 3-14.

4—

ONE GLAMOROUS GAL, f, 4, Macho Uno–Camielee, by Harlan’s Holiday. ($250,000 ’19 KEESEP). O-Ron Paolucci Racing, LLC, B-T/C Stable, LLC (OH), T-Gary L. Johnson, J-Sonny Leon, $21,720.

7—

Aujara, f, 4, Awesome Patriot–Uptown Gal, by Don’t Get Mad. O-Elizabeth Rankin, B-Niknar Farm, LLC (OH), $7,240.

3—

Cause of Love, m, 6, Giant Oak–Love First Sight, by Alke. O-Donald C Bookman, B-Linda Friess & Donald Bookman (OH), $3,620.