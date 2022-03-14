North American Allowance Results March 14

|MVR, 7TH, ALW, $36,200, 3YO/UP, F/M, 6F, 3-14.
|4—
|ONE GLAMOROUS GAL, f, 4, Macho Uno–Camielee, by Harlan’s Holiday. ($250,000 ’19 KEESEP). O-Ron Paolucci Racing, LLC, B-T/C Stable, LLC (OH), T-Gary L. Johnson, J-Sonny Leon, $21,720.
|7—
|Aujara, f, 4, Awesome Patriot–Uptown Gal, by Don’t Get Mad. O-Elizabeth Rankin, B-Niknar Farm, LLC (OH), $7,240.
|3—
|Cause of Love, m, 6, Giant Oak–Love First Sight, by Alke. O-Donald C Bookman, B-Linda Friess & Donald Bookman (OH), $3,620.
|Winning Time: 1:12 (my)
|MVR, 4TH, ALW, $33,700, 3YO/UP, 1M, 3-14.
|1—
|WHAT A RUSH, g, 4, Flagship–Miss Van Gogh, by Vindication. O-Paula K Weaver, B-Paula Weaver (OH), T-Robert C. Cline, J-Edgar Paucar, $20,220.
|4—
|Ellada Pinot, g, 4, City Weekend–Itsallboutthatbase, by Hat Trick (JPN). O-Joshua Langley, B-Daniel J Werre & Charlena M Schenk (OH), $6,740.
|2—
|The Gospel of Mark, g, 7, Make Your Mark–Flying Gretchen, by Cryptoclearance. O-John Hoctel, B-Stillfork Farm, LLC (OH), $3,370.
|Winning Time: 1:42 3/5 (my)
|MVR, 6TH, ALW, $26,400, 3YO/UP, F/M, 6F, 3-14.
|6—
|SWEET QUEEN BEE, f, 4, Majesticperfection–Sweet Starlet, by Five Star Day. O-Erik Fadlovich, B-Steve C Snowden & Dan Considine (KY), T-Elliot Sullivan, J-Sonny Leon, $15,840.
|4—
|Aberration, f, 3, Can the Man–Dreaming of Donato, by Indian Charlie. O-Morales, Omar and Piedra, Juan, B-Mike Heitzmann & Jill Heitzmann (KY), $5,280.
|3—
|Boudoir Burlesque, f, 4, Jack Milton–Raging Storm, by Unbridled Energy. ($4,000 ’19 KEESEP). O-Scott Abbott, B-Pope McLean, Marc McLean & Pope McLean Jr (KY), $2,640.
|Winning Time: 1:12 (my)
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