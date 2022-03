North American Allowance Results March 15

PRX, 7TH, AOC, $46,250, 4YO/UP, 1M 70Y, 3-15.

1—

THORNY TALE, g, 6, Forty Tales–Spirit of Rose, by City Zip. ($10,000 ’16 FTNOCT; $21,000 ’17 OBSOCT). O-Jagger Inc, B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC& Spruce Lane Farm (NY), T-Jamie Ness, J-Ruben Silvera, $27,600.

2—

El Hermano, g, 6, El Padrino–Monkton Miss, by Out of Place. O-Silvino Ramirez, B-Equivine Farm (NY), $9,200.

5—

Alejandro’s Team, g, 5, Kitten’s Joy–Lead Me On, by Broken Vow. ($100,000 ’18 KEESEP). O-James Aguilar-Juarez, B-Porta Pia Stable, LLC (KY), $5,060.