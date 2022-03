North American Allowance Results March 19

FG, 8TH, AOC, $53,000, 3YO, 1 1/16M, 3-19.

WE ALL SEE IT, c, 3, Street Sense–Krissy’s Candy, by Candy Ride (ARG). ($170,000 ’19 KEENOV; $250,000 ’20 FTYRLS). O-Anderson Stables, LLC and Homewrecker Racing LLC, B-Wayne Lyster, Gray Lyster & Bryan Lyster (KY), T-Eddie Kenneally, J-Deshawn L. Parker, $31,800.

Strong Quality, c, 3, Quality Road–Tiz So Sweet, by Tiznow. ($500,000 ’19 FTKNOV). O-Barber, Gary and Kinsman Stable, B-Kinsman Farm (KY), $10,600.

Gunfighter, c, 3, Ghostzapper–Gauche, by Smart Strike. ($220,000 ’20 KEESEP). O-Gary and Mary West, B-F Thomas Conway (KY), $5,830.