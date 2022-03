North American Allowance Results March 20

GP, 8TH, AOC, $55,000, 4YO/UP, F/M, A1MT, 3-20.

7—

GRAND AVE GIRL, f, 4, Runhappy–One More, by Holy Bull. ($300,000 ’19 KEESEP). O-e Five Racing Thoroughbreds, B-SF Bloodstock LLC (KY), T-David Fawkes, J-Emisael Jaramillo, $33,000.

6—

Market Rumor, m, 5, Afleet Alex–Taylor Street, by Street Sense. O-Bloch, Randall L and Six Column Stables, LLC, et al, B-Randy Bloch, et al (KY), $11,000.

4—

Undisturbed, m, 5, Lea–Winikins, by Cozzene. ($130,000 ’18 KEESEP). O-Jett, T Lawrence and Jett, Ann, B-Builders Mart, Inc (KY), $4,950.