North American Allowance Results March 21

MVR, 4TH, ALW, $33,700, 3YO/UP, 6F, 3-21.

4—

COUNTRY CLUB BOBBY, g, 3, Shanghai Bobby–Country Club Sue, by Tenpins. O-Bruce Ryan, B-Bruce Ryan (OH), T-Jeffrey A. Radosevich, J-Sonny Leon, $20,894.

2—

Tale of Lacey, g, 4, Tale of Ekati–Lacey’s Racey, by Stephen Got Even. ($7,500 ’19 FTKOCT; $5,000 2020 OBSMAR). O-Robert C Cline, B-Joshua Cooper Mikesell & Bradley Robert Barker (OH), $6,740.

3—

Quiet Amigo, g, 4, Senor Amigo–Without a Sound, by Thunder Gulch. O-Holly Delaney, B-Lowell F Allen (OH), $3,370.