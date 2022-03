North American Allowance Results March 23

FG, 5TH, ALW, $47,000, 3YO/UP, 1M 70Y, 3-23.

2—

BIG CHOPPER, c, 3, Shackleford–Miss Well Molded, by Unusual Heat. O-Kendel D Standlee, B-Kendel Standlee (LA), T-Scott Gelner, J-Aubrie Green, $28,200.

1A—

Everlovinghand, g, 4, Summer Front–Florida Keys, by Arch. ($30,000 ’19 ESLYRL). O-Allied Racing Stable, LLC, B-Paul Pruett (LA), $9,400.

1—

Battle of Will, g, 4, Speightster–Shield of Sparta, by Kitten’s Joy. O-Allied Racing Stable, LLC, B-Allied Racing Stables, LLC (LA), $5,170.