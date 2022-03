North American Allowance Results March 24

HOU, 5TH, ALW, $40,000, 3YO/UP, 5F, 3-24.

8—

MOVER, c, 4, Mineshaft–Mybabybabysbaby, by Awesome Again. ($85,000 ’19 KEESEP). O-Geral Dewitt, B-Edward Hudson Lane (KY), T-Ronnie E. Cravens, III, J-Leandro D. Goncalves, $23,640.

3—

Silence d’Oro, c, 4, Silentio–Flair for Fashion, by Old Fashioned. O-Epona Thoroughbreds LLC, B-Epona Thoroughbreds, LLC (TX), $7,880.

5—

He’s a Bomb, c, 4, Hit It a Bomb–Cowgirl N Up, by My Golden Song. ($9,000 ’19 TEXAUG). O-L and G Racing Stables, B-Caroline Dodwell (OK), $4,334.