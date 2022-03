North American Allowance Results March 25

AQU, 8TH, AOC, $84,000, 3YO/UP, 1 1/8M, 3-25.

3—

VINDICTIVE, c, 4, Uncle Mo–Exotic Bloom, by Montbrook. ($200,000 ’19 KEESEP). O-Grandview Equine, Cheyenne Stable, LLC and LNJ Foxwoods, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Kendrick Carmouche, $46,200.

4—

Too Boss, c, 4, El Padrino–Bossy Posse, by Posse. O-Michael Joseph Cascio, B-Mr & Mrs Michael Joseph Cascio (PA), $16,800.

6—

The Reds, c, 4, Tonalist–Ash Zee, by Exchange Rate. ($115,000 ’19 KEESEP; $130,000 2020 OBSSPR). O-Flanagan Racing, B-R S Evans (KY), $10,080.