North American Allowance Results March 28

PRX, 5TH, AOC, $44,348, 3YO, 1M 70Y, 3-28.

4—

ONE MORE SCORE, c, 3, Noble Bird–The Shady Lady, by Quality Road. ($35,000 2021 OBSSPR). O-Our Sugar Bear Stable LLC, B-Ocala Stud, Joseph M O’Farrell III,David O’Farrell, et al (FL), T-Bruce R. Brown, J-Kendrick Carmouche, $25,200.

5—

Smarten Up, c, 3, American Freedom–Sarah Cataldo, by Smarty Jones. ($20,000 ’20 OBSJAN; $50,000 2021 OBSSPR). O-Happy Tenth Stable, B-A Francis Vanlangendonck & Barbara Vanlangendonck (FL), $8,400.

2—

Loose Ends, g, 3, Divining Rod–Giant Shadow, by Giant’s Causeway. O-Runnymoore Racing, LLC, B-Gregory and Caroline Bentley Breeders (PA), $6,468.