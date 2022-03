North American Allowance Results March 6

OP, 8TH, ALW, $100,000, 4YO/UP, F/M, 6F, 3-6.

8—

WELL SPENT, m, 5, Hampton Court (AUS)–Cryptic Message, by Cryptograph. O-Lucky Dog Stables, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), T-Robertino Diodoro, J-David Cohen, $60,000.

10—

Ursulina, f, 4, More Than Ready–Happy Motoring, by Harlan’s Holiday. O-Polk, Jr, Hiram C and Galandiuk, Susan, B-Dr Hiram C Polk & Dr Susan Galandiuk (KY), $20,000.

6—

Sianara, f, 4, Malibu Moon–Just Louise, by Five Star Day. ($310,000 ’19 KEESEP). O-Heiligbrodt, L William, Heiligbrodt, Corinne, Madaket Stables LLC and Spendthrift Farm LLC, B-Springhouse Farm (KY), $10,000.