North American Allowance Results March 8

PRX, 6TH, ALW, $46,250, 3YO/UP, 7F, 3-8.

4—

HELOSTHISMARBLES, g, 4, Uncle Lino–Takin the Plunge, by Lion Heart. ($25,000 2021 FTMWIN). O-Cash is King LLC and LC Racing LLC, B-Joe-Dan Farm & George Chestnut (PA), T-J. Tyler Servis, J-Abner Adorno, $27,600.

1—

Tip for Tap, g, 5, Tapizar–Check Your Six, by Giant’s Causeway. O-Smart Angle LLP, B-Smart Angle, LLP (PA), $9,200.

2—

Spartak, g, 6, El Padrino–La Soeur, by Defrere. O-James Aguilar-Juarez, B-Jon J Smylie Jr & Timothy J Smylie (PA), $5,060.