North American Allowance Results March 9

SUN, 9TH, ALW, $36,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 3-8.

9—

OUR IRIS ROSE, m, 5, Ghostzapper–Rose’s Desert, by Desert God. O-Peacock, Jr, Joe R and Peacock Family Holdings LP, B-Joe R Peacock (KY), T-Todd W. Fincher, J-Roimes Chirinos, $21,600.

6—

Flyin Falynn, m, 7, Tale of the Cat–Air Guitar, by Five Star Day. ($100,000 ’16 KEESEP; $37,000 2018 KEENOV). O-Curtis L Guss, B-Mt Joy Stables Inc (KY), $7,200.

5—

Girona, m, 6, Alternation–Just Waiting, by More Than Ready. ($60,000 ’17 KEESEP). O-Judy Ronquillo, B-Jack Huckabay (KY), $3,600.