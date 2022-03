North American Graded Stakes Results March 13

LAS FLORES S. (G3), SA, $98,000, 4YO/UP, F/M, 6F, 3-13.

3—

EDGEWAY, m, 5, Competitive Edge–Magical Solution, by Stormin Fever. ($35,000 ’17 KEENOV; $275,000 2019 OBSAPR). O-Hronis Racing LLC, B-Pope McLean, Valerie Blethen &David Blethen (KY), T-John W. Sadler, J-John R. Velazquez, $60,000.

1—

Private Mission, f, 4, Into Mischief–Private Gift, by Unbridled. ($750,000 ’19 FTSAUG). O-Baoma Corporation, B-Mt Brilliant Broodmares I LLC (KY), $20,000.

4—

Dynasty of Her Own, m, 5, Shanghai Bobby–Lady Dynasty, by Richter Scale. O-Tommy Town Thoroughbreds LLC, B-Mr & Mrs Richard S Kaster (KY), $12,000.

Also Ran: Aloha Kitten.

Winning Time: 1:10 1/5 (ft)

Margins: 7, 5, 1 1/4.