North American Graded Stakes Results March 19

WHITMORE S. (G3), OP, $200,000, 4YO/UP, 6F, 3-19.

2—

BOB’S EDGE, g, 4, Competitive Edge–Catticus, by Bluegrass Cat. O-Freeny, Michael, Freeny, Patricia and Taylor, Jennifer Grayson, B-Westwind Farms (KY), T-J. Larry Jones, J-Luis S. Quinonez, $120,000.

7—

Tulane Tryst, c, 4, Into Mischief–Desire Street, by Congrats. ($310,000 ’19 KEESEP). O-David Ingordo, B-Machmer Hall (KY), $40,000.

3—

Greeley and Ben, g, 8, Greeley’s Conquest–Traci’s Wild, by Langfuhr. O-End Zone Athletics, Inc, B-Millard R Seldin Rev Trust (KY), $20,000.

Also Ran: Hollis, No Shirt No Shoes, Heart Rhythm, Royal Daaher, Atoka, Kneedeepinsnow.

Winning Time: 1:09 2/5 (ft)

Margins: 1, 1 3/4, NK.