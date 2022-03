North American Graded Stakes Results March 27

SUNLAND PARK DERBY (G3), SUN, $500,000, 3YO, 1 1/8M, 3-27.

4—

SLOW DOWN ANDY, c, 3, Nyquist–Edwina E, by Square Eddie. O-Reddam Racing LLC, B-Reddam Racing LLC (CA), T-Doug F. O’Neill, J-Mario Gutierrez, $291,000.

5—

Bye Bye Bobby, c, 3, Quality Road–Revel in the Win, by Red Bullet. ($870,000 ’20 KEESEP). O-B4 Farms, LLC, B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY), $106,700.

6—

Pepper Spray, g, 3, Tale of Ekati–A P Pepper, by A. P. Warrior. O-Roys Mansur, B-Roys Mansur (KY), $48,500.

Also Ran: Fowler Blue, Chrome King, Costa Terra, Straight Up G, Classic Moment.

Winning Time: 1:50 (ft)

Margins: HF, 8HF, HF.