North American Maiden Winners March 10

Arrogate–Wave Theory by Smart Strike; SKRATCH KAT, f, 3, FG, Msw, 3-10, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $200,000 ’20 KEESEP.

California Chrome–Lovingly by Bluegrass Cat; LOVE CALIFORNIA, f, 3, CT, Mcl 5000, 3-10, 7f, 1:30 3/5. B-Taylor Made Stallions, Inc. (KY.).

Frosted–Rosemonde by Indian Charlie; HIGHLAND SQUARE, f, 3, TP, Msw, 3-10, 6f, 1:10 3/5. B-H. Allen Poindexter (KY.). $375,000 ’19 KEENOV. *1/2 to Rowayton(G1P$252,130).

Include–You Axed Me by Twirling Candy; HUNTER SCOTT, c, 3, MVR, Msw, 3-10, 1m, 1:44 2/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Jess’s Dream–Riteplace Ritetime by Out of Place; EXCUSES EXCUSES, f, 3, CT, Mcl 5000, 3-10, 4 1/2f, :54 2/5. B-Crystal G. Pickett (WV.).

Karakontie (JPN)–Costela by Any Given Saturday; EXPENSIVE CUT, g, 3, TP, Mcl 15000, 3-10, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-John A. O’Meara (KY.).

Klimt–Cobia by Smoke Glacken; KLIMCO, g, 3, HOU, Msw, 3-9, 6 1/2f, 1:20 . B-Wesley Melcher (TX.). $15,000 ’20 OBSJAN; $15,000 2021 OBSSUM.

Mark Valeski–Keep the Source by Brother Derek; B D VALESKI, g, 3, FG, Mcl 50000, 3-10, a5 1/2fT, 1:05 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $1,700 ’20 KEESEP.

Practical Joke–Steelin the Rhythm by Shanghai Bobby; BUILT DIFFERENT, f, 3, GP, Moc 50000, 3-10, a1m 70y, 1:44 . B-Susan Bedwell (KY.). $35,000 ’20 FTMYRL.

Practical Joke–Mississippi Queen by Artie Schiller; BIG TENTATIONS, f, 3, GP, Moc 50000, 3-10, a1m 70y, 1:43 2/5. B-Paget Bloodstock (KY.). $30,000 ’20 FTKOCT.

Run Away and Hide–I’m Patriotic by To Honor and Serve; MERCY WARREN, f, 3, FG, Mcl 50000, 3-10, 6f, 1:11 . B-Ralph Kinder & Erv Woolsey (KY.). $125,000 2021 OBSSUM.

Runhappy–Tiz Twice by Tiznow; LETS RUN TWO, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-10, a5f, :58 2/5. B-Claiborne Farm (KY.). $50,000 ’20 KEESEP.

Too Much Bling–Dixie Darling by Dixie Union; TURN ON THE BLING, f, 3, HOU, Msw, 3-10, 6f, 1:12 . B-Ruth C. Brightbill (TX.).

Violence–Afaaf by Distorted Humor; LAKE MARIE, f, 3, FG, Mcl 12500, 3-10, 5f, :59 . B-Allied Racing Stable, LLC (LA.).

Windsor Castle–Landon Did It by Personal First; PETTYFORURTHOUGHTS, f, 3, CT, Mcl 5000, 3-9, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Kristy Lynn Petty (WV.).

Boisterous–Colinda Dawn by Lucks Mine; RANCHER, g, 4, TUP, Mcl 5000, 3-10, 1m, 1:41 1/5. B-Eleanor Martin (CA.).

Maclean’s Music–Poutycat by Bluegrass Cat; MUSICAL CAT, f, 4, TP, Mcl 30000, 3-10, 6f, 1:10 4/5. B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.). $20,000 ’19 FTMYRL; $15,000 ’19 KEESEP.

Mizzen Mast–Oelectra by Gulch; CARMEN O’ELECTRA, f, 4, MVR, Mcl 5000, 3-10, 6f, 1:16 . B-H & E Ranch (KY.). $8,000 ’19 OBSJAN; $15,000 2020 OBSSUM.

Oxbow–Past Midnight by Bernardini; MIDNIGHT FLING, f, 4, CT, Mcl 12500, 3-9, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,200 2021 KEEJAN.

Quality Road–Street Rumor by Street Sense; EQUAL PAY, f, 4, GP, Msw, 3-10, 7f, 1:22 4/5. B-John D. Gunther (KY.). $475,000 ’19 KEESEP.

Shackleford–Homeschooling by Medaglia d’Oro; SCHOOLED, f, 4, MVR, Msw, 3-10, 1m, 1:45 4/5. B-Meritage Ventures, Inc. (KY.). *1/2 to Saracosa(MG2P$454,444).

Sky Mesa–Sol Mi Fa (IRE) by Distant Music; SKY BOLT, g, 4, TP, Mcl 5000, 3-9, 6f, 1:12 2/5. B-Southern Comfort Farm LLC (KY.).

Street Sense–Miss Mockingbird by Birdstone; GENOMIC, g, 4, HOU, Mcl 25000, 3-10, 1m, 1:39 2/5. B-Debby M. Oxley (KY.). $50,000 ’19 FTKOCT; $210,000 2020 OBSMAR.

Strong Mandate–Tuna by Even the Score; SOFIA STRONG, f, 4, TP, Mcl 15000, 3-10, 6f, 1:10 2/5. B-Freddy Lewis Jr. (KY.).