North American Maiden Winners March 11

American Freedom–Daring Reality (G2P$272,100), by Include; AMERICAN REALITY, f, 3, FON, Msw, 3-11, 4f, :47 3/5. B-Dell Ridge Farm, LLC (KY.). $55,000 ’19 KEENOV.

Bluegrass Cat–Once Upon a Song by Songandaprayer; N P FORTY, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-11, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Carnation Racing Stables, Inc. (CA.). $550 ’20 WASAUG.

Creative Cause–Catsbury (IRE) by Teofilo (IRE); DANCIN DEE, f, 3, TP, Mcl 15000, 3-11, 1m, 1:39 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $95,000 ’20 KEESEP.

Cupid–About a Dream by Bodemeister; CUPIDS DREAM, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-11, 1m 40y, 1:42 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). $60,000 2021 OBSSUM.

Done Talking–Low Country Babe by Grand Reward; LOW COUNTRY DUDE, g, 3, LRL, Msw, 3-11, 1m, 1:40 1/5. B-Franklin G. Smith Sr. (SC.).

El Deal–Bubz Foo Foo by Latent Heat; ITS A DEAL, g, 3, FON, Msw, 3-11, 4f, :46 . B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.).

Exaggerator–Palabre by Giant’s Causeway; ENDLESS, f, 3, TAM, Mcl 32000, 3-11, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Fred W. Hertrich III (ON.).

Gun Runner–Speed Succeeds by Gone West; GUN FOR SUCCESS, g, 3, GP, Mcl 25000, 3-11, a1m 70y, 1:44 . B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). *1/2 to Brilliant Speed(G1$1,203,531) *1/2 to Souper Speedy(G2P$340,634).

Honor Code–Promenade Star by Haynesfield; INDY’S STAR, f, 3, TUP, Moc 30000, 3-11, 1mT, 1:38 3/5. B-Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) &Parker Place Breeding (KY.). $85,000 ’19 KEENOV.

Jimmy Creed–Windy Forecast by Stormy Atlantic; BLUSTERY, f, 3, GP, Mcl 35000, 3-11, 7f, 1:24 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $15,000 ’20 OBSJAN; $50,000 2021 OBSSPR.

Laoban–Dancin On Broadway by Menifee; MO DANCIN, c, 3, AQU, Mcl 40000, 3-11, 1m, 1:40 . B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). *1/2 to Forever Utopia(SP$285,048).

Maclean’s Music–Dreamlicious by Ecclesiastic; DREAM MUSIC, f, 3, FG, Mcl 50000, 3-11, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-RGP Ocala Holding, Inc. (KY.). $70,000 2021 OBSSPR.

Practical Joke–Zifena (GB) by Zamindar; FAST COREY, f, 3, TP, Msw, 3-10, 6f, 1:10 2/5. B-Brookdale Farm (KY.). $90,000 2021 OBSSPR.

Upstart–Who’sbeeninmybed by The Daddy; MICRO SHARE, f, 3, SA, Msw, 3-11, 1m, 1:38 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $10,000 ’19 KEENOV; $125,000 ’20 OBSOCT; $450,000 2021 OBSSPR.

City Sharpster–Proud Ale by Lord At Law; IAMPROUD, f, 4, PEN, Mcl 10000, 3-11, 6f, 1:12 1/5. B-Mr. & Mrs. Charles A. Cuprill (PA.).

First Samurai–Alma Llanera by Distorted Humor; HOLIDAY JAZZ, f, 4, AQU, Mcl 25000, 3-11, 7f, 1:26 2/5. B-Teneri Farm Inc & Bernardo Alvarez Calderon (NY.). $150,000 ’19 FTNAUG.

Ghostzapper–Colorful by Smart Strike; ZAP MOTION, g, 4, FG, Msw, 3-11, 6f, 1:10 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $150,000 ’19 KEESEP.

Honor Code–Grandiose Tactics by Quiet American; AREA CODE, c, 4, SA, Msw, 3-11, 6f, 1:12 . B-Hronis Racing, LLC (CA.).

Kitten’s Joy–Nehantic Kat (G2P$394,481), by Tomorrows Cat; SANURA, f, 4, GP, Msw, 3-11, a1m 70y, 1:41 4/5. B-Mia Gallo, Michael Newton,Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (NY.). $95,000 ’19 FTKOCT.

Macho Rocket–Bellamy’s Fire by Bellamy Road; BELLAMYS ROAN, g, 4, OP, Msw, 3-11, 6f, 1:11 . B-David & Dan Rogers (AR.).

Maclean’s Music–Harlan Light by Artie Schiller; HEY MAMA, f, 4, AQU, Msw, 3-11, 6f, 1:12 4/5. B-Seth Gregory (NY.).

My Pal Charlie–Deadly by Williamstown; CHARLIE’S TOWN, g, 4, FG, Mcl 10000, 3-11, 6f, 1:11 2/5. B-Michele Rodriguez (LA.). *1/2 to Deadly Dealer(G2P$327,841).

Overanalyze–Pleasant Angel by Pleasantly Perfect; OAK HILL SENIORITA, f, 4, FG, Mcl 10000, 3-11, 1m, 1:43 . B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.). $5,500 2020 ESLYRL.

Quality Road–Iconic Spirit by Bernstein; CHISHOLM TRAIL, g, 4, OP, Mcl 30000, 3-11, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Caldara Farm Inc. (KY.). $325,000 ’19 KEESEP.

The Factor–Hisse (MSW$435,681), by Buddha; LOVE OF THE SPORT, g, 4, GG, Mcl 8000, 3-11, 1m, 1:40 1/5. B-H & E Ranch (KY.). $10,000 ’19 CTNAUG.

Tonalist–Kitty Kat by Kitten’s Joy; TONAL IMPACT, g, 4, FG, Mcl 30000, 3-11, 1m 70y, 1:43 2/5. B-RGP Ocala Holdings, LLC (KY.).

Union Rags–Tiz Imaginary (MSW$281,877), by Tizway; BILLY YANK, g, 4, TAM, Mcl 10000, 3-11, 7f, 1:25 . B-William D. Graham (ON.). $100,000 ’19 KEESEP.

Wicked Strong–Moonlight Shea by Colonel John; WICKED LUNA, f, 4, CT, Msw, 3-11, 4 1/2f, :54 . B-Catherine B. Jacob & Paul Doughty (OH.). $3,000 ’19 KEESEP.

Windsor Castle–Strolling North by North Light (IRE); STROLLING THROUGH, f, 4, CT, Msw, 3-10, 4 1/2f, :53 4/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Afleet Alex–Rosehill Dew (IRE) by Danehill Dancer (IRE); RED DIAMOND, m, 5, SA, Mcl 62500, 3-11, 6fT, 1:09 4/5. B-Ron McAnally & Deborah McAnally (KY.).

Archarcharch–Capable Argument by Closing Argument; LA COSTA, m, 5, GP, Moc 40000, 3-11, a1m 70y, 1:42 3/5. B-Michael Meeks (KY.). *Full to Bow and Arrow($252,864).

Euroears–Mikarenee by Coordinator; SISTER SHIRLEY, m, 5, FON, Mcl 10000, 3-11, 4f, :48 1/5. B-Bobbie L. Steenbergen (OK.).