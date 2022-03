North American Maiden Winners March 12

Blame–Fifolet by Stormy Atlantic; MACEE, f, 3, FG, Msw, 3-12, 6f, 1:12 1/5. B-Earl Hernandez, Keith Hernandez &John Duvieilh (LA.).

Can the Man–Harbour Island by My Pal Charlie; CAN MAN DO, g, 3, OP, Mcl 30000, 3-12, 6f, 1:11 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $14,000 ’20 OBSJAN; $55,000 ’20 TEXSUM.

Coulsty (IRE)–Farran (IRE) by Fast Company (IRE); GLENALL (IRE), f, 3, SA, Msw, 3-12, 1mT, 1:35 . B-David Brickley (IRE.).

Cupid–My Palmilla by Tribal Rule; CIELO DIAMANTE, f, 3, GG, Mcl 12500, 3-12, 6f, 1:11 3/5. B-Mr. & Mrs. William T. Griffin (WA.). $30,000 ’20 WASAUG.

Curlin–Make the Sun Shine by Malibu Moon; FENWICK, c, 3, TAM, Msw, 3-12, 1m 40y, 1:39 4/5. B-John C. Oxley (KY.). $52,000 ’20 FTKOCT.

Dialed In–Bearly Enough by Gators n Bears; LEGALLY LETHAL, c, 3, HOU, Msw, 3-11, 6f, 1:12 2/5. B-Larry Huntsinger (TX.). $60,000 2021 TEXAPR.

Distorted Humor–Crown D’ Oro by Medaglia d’Oro; DISTORTED QUEEN, f, 3, GG, Msw, 3-12, 1m, 1:39 4/5. B-Whisper Hill Farm (KY.). $200,000 ’20 KEESEP.

Exaggerator–Katispsublue by Comic Strip; ROCKY DICE, g, 3, TAM, Mcl 16000, 3-12, 6f, 1:13 4/5. B-Kathie Maybee & Haras Dona Icha (KY.). $6,500 ’20 KEEJAN; $10,000 2021 FTMTYO.

Exaggerator–Antonina (PER) by Awesome Twist; EMOTIONAL INTEL, f, 3, HOU, Mcl 7500, 3-11, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Kings and Queens Farm & Exaggerator Syndicate (KY.). $10,000 ’20 KEESEP.

Frosted–R Naja by Exchange Rate; SLUSHY, f, 3, OP, Mcl 40000, 3-12, 6f, 1:11 3/5. B-Mulholland Springs LLC & Tom Grether Farms, Inc. (KY.).

Goldencents–Empire Diva by Empire Maker; SMELLSLIKEMONEY, g, 3, CT, Mcl 12500, 3-11, 4 1/2f, :54 3/5. B-Dark Horse Thoroughbreds LLC (NY.). $23,000 ’19 FTNOCT. *Full to Empire of Gold(G2P$426,612).

Into Mischief–Special Me by Unbridled’s Song; GINA ROMANTICA, f, 3, TAM, Msw, 3-12, 6f, 1:11 1/5. B-Machmer Hall, Carrie Brogden &Craig Brogden (KY.). $1,025,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Stonetastic(MG2$856,062) *1/2 to Gift Box(G1$1,127,060) *1/2 to Special Forces(G2$409,147).

Jonesboro–Enfiraaj by Kingmambo; SOUTHERN PECAN, g, 3, OP, Mcl 20000, 3-12, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Robert Yagos & Val Yagos (AR.).

Ocean Knight–Sophia Salsa by Two Step Salsa; INEVITABLE ME, g, 3, GP, Mcl 12500, 3-12, 6f, 1:13 2/5. B-Adriana Perez (FL.). $1,000 ’20 OBSOCT.

Outwork–Live Free Or Die by Personal Flag; WORK TO LIVE, f, 3, SA, Mcl 75000, 3-12, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Jason Litt (KY.). *1/2 to Lucky Primo(G2P$494,400) *1/2 to Kingpin Ryno(SP$279,384) *1/2 to Broadway Nika($250,511).

Practical Joke–Tortuga Lady by Thunder Gulch; GET SERIOUS, f, 3, TAM, Msw, 3-12, 1mT, 1:37 . B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Protonico–Dragonberry by Unbridled’s Song; ATOMIC ROSE, f, 3, GP, Mcl 12500, 3-12, 1m, 1:40 . B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Shanghai Bobby–Sandringham Aimee by Run Away and Hide; SILVER STICK STAIR, f, 3, TP, Mcl 30000, 3-12, 5f, :58 4/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Star Guitar–Moment of Majesty (MG2P$630,269), by Saint Liam; MOMENT TO DREAM, f, 3, FG, Mcl 10000, 3-12, 6f, 1:12 4/5. B-Brittlyn Inc. (LA.). *1/2 to Fools Gold(G3$316,520).

Street Boss–Our Rockin Ruby by Rock Hard Ten; WALKING BOSS, g, 3, GG, Mcl 25000, 3-12, 6f, 1:11 2/5. B-Brad Grady (FL.). $50,000 2021 OBSSUM.

Summer Front–Summer Dress by Candy Ride (ARG); SUMMER SHANDEE, g, 3, GP, Mcl 12500, 3-12, a1 1/16m, 1:46 3/5. B-Glen Hill Farm (KY.).

Unified–Yankee Union by Yankee Gentleman; UNIKEE, c, 3, GP, Msw, 3-12, 6f, 1:10 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $50,000 2021 OBSSUM.

Violence–Tuttipaesi (IRE) (G2$583,673), by Clodovil (IRE); RIOT HOUSE, g, 3, GP, Msw, 3-12, a7 1/2fT, 1:29 . B-Arnmore Thoroughbreds, LLC (KY.).

Ironicus–Winikins by Cozzene; INCITATUS, g, 4, TP, Mcl 15000, 3-12, 1m, 1:38 . B-Builders Mart, Inc. (KY.). *1/2 to Gentle Ruler(MG3$862,269).

Runhappy–Tarty to the Party (SW$347,060), by Speightstown; WILDCAT NATION, c, 4, FON, Msw, 3-12, 6f, 1:15 . B-Kathryn Nikkel & Pegasus Stud LLC (KY.). $230,000 ’18 KEENOV; $575,000 ’19 KEESEP; $3,000 2021 KEENOV.