North American Maiden Winners March 13

American Freedom–Our Pure Creation (MSW$263,846), by Pure Prize; AMERICAN PURE, c, 3, TP, Msw, 3-12, 1m, 1:37 3/5. B-Joe Parker (KY.). $40,000 ’20 KEESEP; $200,000 2021 OBSSPR.

Bernardini–Bridaria by Harlan’s Holiday; NOBLE BID, f, 3, LRL, Msw, 3-13, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Jake Delhomme & Godolphin (KY.). $17,000 ’20 KEEJAN; $50,000 2021 OBSMAR.

Blofeld–Ominous Cat by Storm Cat; OAK HILL LG, g, 3, FG, Mcl 25000, 3-13, 6f, 1:12 . B-Adcocks Red River Farm LLC & J. Adcock (LA.). $1,800 ’20 ESLYRL.

Bourbon Courage–Charm City by City Zip; BALTIMORE BULLEIT, g, 3, LRL, Mcl 25000, 3-13, 1 1/8m, 1:53 4/5. B-Dr. Ronald H Parker (MD.). $32,000 2021 FTMTYO.

Candy Ride (ARG)–Ervsayslethergo by Hold Me Back; WINNING AT EASE, f, 3, GP, Mcl 12500, 3-13, a1 1/16m, 1:46 . B-Ralph Kinder & Erv Woolsey (KY.). $18,000 2021 OBSSPR.

Congrats–Faith Proof by Idiot Proof; UNTO THEE, g, 3, GG, Msw, 3-13, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Jason Hall, Cole Clinger, and Joe Wheeler (KY.).

Dialed In–Heir Stream by Wildcat Heir; MISS YUM YUM, f, 3, OP, Mcl 30000, 3-13, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-New Farm (NJ.).

Dialed In–Awesome Frances by Awesome Again; MITICO, c, 3, GP, Mcl 35000, 3-13, 7f, 1:24 2/5. B-Echo Valley Horse Farm, Inc. (KY.). $27,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Whyruawesome(G1P$479,540).

Fort Larned–Sweetness ‘n Sugar by Hard Spun; FORT STANTON SCOUT, g, 3, SUN, Mcl 6500, 3-13, 5 1/2f, 1:07 . B-Mike Abraham & Jacob Nance (KY.). $4,000 2021 FTMTYO.

Laoban–Silk’s Diamond by Forefathers; LABAN M MO, g, 3, AQU, Mcl 25000, 3-13, 1m, 1:43 . B-JRita Young Thoroughbreds, LLC (NY.). $40,000 ’20 FTKOCT; $25,000 2021 OBSSPR.

Neolithic–Fondant by Candy Ride (ARG); IF NOT FOR LUCK, c, 3, GP, Msw, 3-13, 7f, 1:25 1/5. B-Juan Rodriguez (FL.). $18,000 ’20 OBSJAN; $35,000 ’20 OBSOCT; $35,000 2021 OBSSPR.

Nyquist–She’s All Ready (MSW$423,020), by Girolamo; MASSARD, f, 3, HOU, Msw, 3-12, 6f, 1:11 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $15,000 ’20 FTKOCT; $125,000 2021 OBSMAR.

Practical Joke–Queens Carousel by Afternoon Deelites; FUNNY JOKE, c, 3, AQU, Mcl 40000, 3-13, 6f, 1:12 4/5. B-Betz Thoroughbreds, Inc. & Peter V. Lamantia (KY.). $260,000 ’20 KEESEP.

Smiling Tiger–Quickly Gone by Muqtarib; SMILING GOODBYE, g, 3, SA, Mcl 50000, 3-13, 6f, 1:11 3/5. B-Harris Farms (CA.). *1/2 to Clearly Gone($274,321).

Tiznow–Run Away’s Sis by City Zip; SISAWAY NOW, c, 3, OP, Msw, 3-13, 6f, 1:10 3/5. B-Tiznow Syndicate & Welbourne Stud (FL.). $55,000 ’19 KEENOV; $105,000 ’20 FTKOCT.

Tiznow–Apple Down Under by Lonhro (AUS); HOWBOUTDEMAPPLES, f, 3, GP, Msw, 3-13, a7 1/2fT, 1:28 4/5. B-Katierich Farms (KY.). $100,000 ’20 FTYRLS.

Tonalist–Sucat by Medaglia d’Oro; CIRCLE BACK JACK, g, 3, TP, Msw, 3-12, 6f, 1:09 4/5. B-Susan Evans & Mary Catherine Sweezey (KY.).

Uncle Mo–Street Girl (G2P$446,716), by Street Hero; KUCHAR, c, 3, OP, Msw, 3-13, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Upstart–Green Punch by Two Punch; GREEN UP, f, 3, GP, Msw, 3-13, 6f, 1:10 . B-Althea Richards (VA.). $10,000 ’20 FTMYRL.

Will Take Charge–Sheba’s Secret by Kingmambo; TALLAHATCHIEBRIDGE, c, 3, GP, Msw, 3-13, a1 1/8mT, 1:48 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Competitive Edge–Gidget Girl by Sky Mesa; THRIVE, g, 4, SA, Mcl 20000, 3-13, 1m, 1:40 2/5. B-Jungle Racing (CA.). $65,000 ’19 FTCYRL.

Jess’s Dream–Vista Del Mar by Deputy Minister; J D’S VISTA, f, 4, TAM, Mcl 10000, 3-13, 7f, 1:26 . B-Steve Harner (FL.).

Mine for Gold–Thunder Gal by Deputy Slew; LITTLE BITOTHUNDER, g, 4, FON, Msw, 3-13, 6f, 1:16 2/5. B-Debra Shemek (NE.).

Mr. Big–B Positive by Thewayyouare; BIG BRAND, f, 4, GG, Mcl 5000, 3-13, 1m, 1:40 2/5. B-George Krikorian (CA.).

Sky Mesa–Songlyrics by Songandaprayer; ROLL DINERO ROLL, g, 4, OP, Mcl 10000, 3-13, 6f, 1:12 3/5. B-Bill McDowell (AR.).

War Front–Akatea (IRE) (G1P$270,728), by Shamardal; STONY POINT, f, 4, TAM, Msw, 3-13, 5fT, :56 3/5. B-Mr. Joseph Allen LLC (KY.).

War Front–Joyfully by Mineshaft; BEDUIN FIGHTER, c, 4, HOU, Msw, 3-12, 5fT, :56 2/5. B-International Equities Holding, Inc. (KY.).

Constitution–Sumting Wong (SW$298,821), by Pikepass; OUT OF THE BREECH, g, 5, AQU, Mcl 25000, 3-13, 6f, 1:14 3/5. B-Gentry Stable (NY.). $33,000 ’18 OBSJAN; $40,000 2019 OBSAPR.

Danza–Unbridled Quest by Unbridled’s Song; STEELY DANZA, g, 5, FG, Mcl 12500, 3-13, 6f, 1:11 1/5. B-Machmer Hall, Tammy Valley Farm LLC,Mark Toothaker & Blue Horse Holdings LLC (KY.). $40,000 ’18 KEESEP; $62,000 2019 OBSAPR.

Giant Surprise–Starship Wonder by Wheaton; TAMBURRO’S SOX, g, 5, AQU, Mcl 25000, 3-13, 6f, 1:14 3/5. B-Elisabeth Conroy (NY.).

Pioneerof the Nile–R Holiday Mood (G3$251,464), by Trippi; GREENBRIER, g, 5, SUN, Msw, 3-13, 6 1/2f, 1:17 . B-WinStar Farm, LLC (KY.). $450,000 ’18 KEESEP; $20,000 2019 KEENOV.