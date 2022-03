North American Maiden Winners March 16

Commissioner–Brier Hill Girl by Dark Kestrel; MISSION GIRL, f, 3, MVR, Msw, 3-16, 6f, 1:15 3/5. B-Raimonde Farms LTD & Beechwood Racing Stables (OH.).

Congrats–Sweet On You by Candy Ride (ARG); MY MAN VITO, g, 3, TAM, Mcl 25000, 3-16, 7f, 1:25 . B-John D. Zuidema Jr. (FL.). $8,000 ’20 OBSOCT.

Danza–Idle Fortune by Capitano; DENALI RAE, f, 3, PEN, Mcl 7500, 3-16, 6f, 1:13 1/5. B-Fox Tale (PA.).

Divining Rod–It’s My Turn by Stormy Atlantic; DIVINE TWIST, f, 3, PRX, Mcl 10000, 3-16, 7f, 1:29 1/5. B-Smart Angle, LLP (PA.).

Exaggerator–Port Authority by Stormy Atlantic; SALTY SAUL, f, 3, CT, Mcl 7500, 3-16, 4 1/2f, :54 1/5. B-Daybreak Stables, Inc. (VA.). $17,000 2021 FTMTYO.

Kitten’s Joy–Pretty Philly by Unbridled’s Song; IF YOU PLEASE, f, 3, MVR, Msw, 3-16, 6f, 1:12 4/5. B-PTK, LLC (KY.).

Limehouse–Little Bop Peep by Bop; LIME AFTER LIME, f, 3, CT, Mcl 12500, 3-16, 4 1/2f, :54 4/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Medaglia d’Oro–Sentence by Blame; CONDEMN, c, 3, FG, Msw, 3-16, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.).

Overanalyze–Joels Last Laugh by Forestry; CRITICAL THINKING, g, 3, PEN, Msw, 3-16, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Robert L. Losey (KY.).

Passion for Action–Wherestheprenupt by Where’s the Ring; WHERESTHEPASSION, g, 3, PRX, Mcl 10000, 3-16, 7f, 1:28 3/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.).

Revolutionary–Princess Patricia by Aptitude; REBEL RULER, g, 3, PEN, Mcl 12500, 3-16, 1m 70y, 1:43 2/5. B-Warrior’s Reward LLC (PA.).

Soaring Empire–Paw Annie by Catienus; POOR NO MORE, f, 3, PRX, Mcl 16000, 3-16, 6f, 1:14 3/5. B-Joseph Guglielmo (NY.).

Strong Mandate–Incleveland by Midnight Lute; MAJESTIC MANDATE, c, 3, HOU, Msw, 3-16, 6f, 1:12 1/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $10,000 ’20 KEESEP; $25,000 2021 OBSMAR.

Summer Front–Trio of Mischief by Congrats; SUMMER OF MISCHIEF, f, 3, TAM, Msw, 3-16, 5f, :58 1/5. B-Mike Bush (KY.).

Tu Brutus (CHI)–Gymnast Jadie by Concord Point; PAPER MANSION, f, 3, PRX, Mcl 40000, 3-16, 6f, 1:14 . B-Rose Creek Farm (KY.).

Twirling Candy–Fix You ($262,315), by Flying Chevron; FED CHAIR, g, 3, PEN, Msw, 3-15, 6f, 1:10 4/5. B-Mr. & Mrs. Matthew T. Groff (PA.).

Uncaptured–Valid Concorde by Concorde’s Tune; R GIRL’S WERTH IT, f, 3, GP, Moc 50000, 3-16, a5fT, :56 4/5. B-Ocala Stud (FL.). $60,000 2021 OBSSUM.

Uptowncharlybrown–Torchwood by Speightstown; DOWNTOWNCHALYBROWN, c, 3, PRX, Mcl 25000, 3-16, 6f, 1:12 4/5. B-Godric LLC (PA.). *Full to Midtowncharlybrown(MSW$573,128) *Full to Midnightcharly(MSW$418,648).

Field Commission–Dash It Dreamer by Kiridashi; DREAMING OF AUDREY, f, 4, GP, Mcl 16000, 3-16, a5 1/2f, 1:05 1/5. B-Hope Kurth & Garry Kurth (FL.).

Palace Malice–Poquita Senorita by Macho Uno; PALACE SUPERNOVA, c, 4, PEN, Mcl 25000, 3-16, 6f, 1:11 1/5. B-Star Extra Farm LLC (PA.).

Pioneerof the Nile–Rose to Gold (MG3$990,183), by Friends Lake; GOLD BEAR, g, 4, HOU, Mcl 7500, 3-16, 1m, 1:40 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $225,000 ’19 KEESEP.

Uncle Lino–Crouching Thunder by Thunder Gulch; XENATOWN, f, 4, PRX, Mcl 25000, 3-16, 6f, 1:14 2/5. B-McFalcingham, LLC (PA.). *1/2 to Great Lookinblonde(SW$341,996).

Fearless Eagle–Ravin in the Heat by Bring the Heat; FEARLESS PRINCE, g, 5, HOU, Mcl 25000, 3-16, 1m, 1:40 3/5. B-Jaime Castellanos (TX.).