North American Maiden Winners March 17

California Chrome–Killer Bird by Summer Bird; CALIFORNIA GIGI, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-17, a1m 70y, 1:43 3/5. B-Ramspring Farm (KY.). $13,000 ’20 KEESEP.

Connect–Hot Novel by Bernardini; KEBA LUCKY DAY, f, 3, TUP, Mcl 10000, 3-17, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-St. Elias Stable, LLC (KY.). $28,000 ’20 KEEJAN.

Hard Spun–Viapervita (IRE) by Spectrum (IRE); EVAN SING, g, 3, FG, Msw, 3-17, a5 1/2fT, 1:05 3/5. B-Norman Cheng (KY.).

Hootenanny–Heads Will Roll (GB) (G3), by Efisio (GB); INHERENT POWERS, g, 3, TP, Mcl 7500, 3-17, 6f, 1:11 3/5. B-Wesley Ward (KY.).

Limehouse–Color Vision by Noonmark; MR CHANCE ROMANCE, g, 3, CT, Msw, 3-16, 4 1/2f, :52 4/5. B-Ronney Brown & Nicole Brown (WV.).

Malibu Moon–Chilly Fashion by Artie Schiller; SCHMOOZE, g, 3, OP, Mcl 30000, 3-17, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Machmer Hall (KY.).

Outwork–My Lady Munnings by Munnings; OUTCOME, g, 3, OP, Mcl 10000, 3-17, 6f, 1:11 3/5. B-Drumkenny Farm & American Equistock Inc. (KY.).

Sky Mesa–R C’s Daisyduke by Yes It’s True; LUCYLOU WHO, f, 3, CT, Msw, 3-17, 4 1/2f, :53 1/5. B-Robert L. Cole Jr. (WV.).

Smiling Tiger–Princess Hillary by Maria’s Mon; SMILING SALSA, f, 3, TUP, Moc 30000, 3-17, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Dale Mahlum (CA.). $30,000 ’20 WASAUG.

Uncle Mo–Don’t Leave Me (MG3$315,517), by Lemon Drop Kid; I’M SO SORRY, f, 3, GP, Msw, 3-17, a1m 70y, 1:43 . B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $42,000 ’20 KEESEP.

Upstart–Mare and Cher by Old Fashioned; STARTING UP, c, 3, GP, Mcl 25000, 3-17, a5 1/2f, 1:05 2/5. B-Brownstead Farm (KY.). $140,000 ’20 KEESEP.

Broken Vow–Hard Hat by Hard Spun; VEILS AND VOWS, f, 4, FG, Mcl 12500, 3-17, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $12,000 ’19 KEESEP.

Cairo Prince–Warrior Girl by War Chant; CAIRO WARRIOR, g, 4, HOU, Msw, 3-17, 1mT, 1:37 . B-Mr. & Mrs. William L. Pape (KY.). $7,500 ’19 KEESEP.

Street Sense–The Last Meow by Storm Cat; SPARTY SENSE, c, 4, OP, Msw, 3-17, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.). $70,000 ’19 KEESEP.

Street Strategy–Zip On by City Zip; EPWORTH, f, 4, OP, Mcl 10000, 3-17, 6f, 1:13 3/5. B-Randy Patterson & Randy Morse (AR.).

Super Saver–Bali Strait by Hard Spun; GRADED VISION, g, 4, FG, Msw, 3-17, 6f, 1:11 . B-Gulf Coast Stables LLC (LA.).

Tapizar–Surprise Guest by Giant’s Causeway; HONORARY GUEST, f, 4, FG, Mcl 30000, 3-17, a1 1/16mT, 1:51 4/5. B-Gary and Mary West Stable, Inc. (KY.).

Street Boss–Istamara (GB) by Teofilo (IRE); COUNTERSTRIKE, g, 5, TP, Mcl 30000, 3-17, 6f, 1:11 . B-Don Alberto Corporation (KY.). $30,000 ’18 FTKOCT; $120,000 2019 FTMMAY.