North American Maiden Winners March 18

Bernardini–Mahasen by Tapit; KHULUQ, f, 3, AQU, Msw, 3-18, 1m, 1:40 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Brody’s Cause–Dancing Rage by Sligo Bay (IRE); NANA FANNY, f, 3, GP, Mcl 25000, 3-18, a1 1/16m, 1:46 4/5. B-Mr. & Mrs. Annuncio Stanchieri & Farm III Enterprises (FL.). $4,000 2021 OBSSUM.

Central Banker–Memories of Mom by Include; WALK THE BANK, g, 3, CT, Mcl 7500, 3-18, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Robert Harris (NY.).

Competitive Edge–Wink At the Boys by Graeme Hall; WINKIWINKI, f, 3, GP, Msw, 3-18, 5 1/2f, 1:05 . B-Dee Ellen Cook & Suzette Parker (FL.). $14,000 2021 OBSJAN.

Creative Cause–Afleeting Lisa by Afleet Alex; CAUSE A STIR, c, 3, TP, Mcl 30000, 3-18, 1m, 1:39 . B-Richard Kaster & Nancy Kaster (KY.). $2,000 ’20 FTKFEB.

Dialed In–Myself by Giant’s Causeway; AMEDEUS MUSIC, r, 3, AQU, Mcl 40000, 3-18, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $9,000 ’20 FTMYRL; $25,000 2021 OBSSUM.

Friesan Fire–Mo Fun Lady by Uncle Mo; MO FIRE, f, 3, LRL, Mcl 16000, 3-18, 6f, 1:13 4/5. B-Deer Creek Racing (MD.).

Goldencents–Time Given by Point Given; TIMEISGOLDEN, f, 3, CT, Msw, 3-18, 7f, 1:28 4/5. B-Troy Rankin (KY.).

Holy Boss–Kung Fu Peggy by Fusaichi Pegasus; HOLY SYNCHRONICITY, g, 3, LRL, Mcl 25000, 3-18, 7f, 1:25 2/5. B-Lady Olivia at North Cliff LLC (MD.). $10,000 ’20 FTMYRL.

Judge Bill–Limefuhr by Limehouse; TELLITTOTHEJUDGE, f, 3, FON, Msw, 3-18, 6f, 1:16 1/5. B-Landis Stables (NE.).

Lookin At Lucky–Undo by Flatter; BARNFIELD, r, 3, SA, Mcl 50000, 3-18, 1 1/8mT, 1:48 . B-Glendalough LLC (KY.). $45,000 ’20 FTKOCT; $200,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Logical Myth(G2P$389,655).

Lotsa Mischief–Datwatdaddydo by Kodiak Kowboy; WHOS DALLINS DADDY, g, 3, TUP, Mcl 10000, 3-18, 4 1/2f, :52 2/5. B-Katie Jensen (AZ.).

No Nay Never–Eleanor Roosevelt (IRE) by Dalakhani (IRE); NO NAY FRANKLIN (IRE), c, 3, GP, Msw, 3-18, a5fT, :56 4/5. B-Edgeridge Ltd (IRE.). 75,000GBP ’20 GUKPRE; 100,000GBP 2021 GORTYO.

Oxbow–Regal Nurse ($301,245), by Monarchos; OXBOW KID, g, 3, TAM, Mcl 16000, 3-18, 7f, 1:25 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Real Estate–Near Myth by Special Rate; SETTLEMENT DATE, g, 3, CT, Msw, 3-17, 4 1/2f, :53 2/5. B-Melissa Ann Mellott & Robert B Laster (WV.).

Shaman Ghost–Pearls for Girls by Greeley’s Galaxy; EVERLYS GIRL, f, 3, SA, Msw, 3-18, 6f, 1:11 1/5. B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.). $100,000 2021 FTCJUN.

Smiling Tiger–Suddenly Single by Macho Uno; SILVERBULLITBADGER, g, 3, TUP, Moc 30000, 3-18, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Peggy Thompson (AZ.). $2,500 ’20 ARZNOV.

Stephanoatsee–Born Sunday by Key Contender; DARE TO BE GREAT, f, 3, AQU, Mcl 25000, 3-18, 1m, 1:42 2/5. B-Edward L. Shapoff & FG Stallion, LLC (NY.).

Super Saver–Magdalena’s Chase by Cape Town; KEEPING THE EDGE, g, 3, TP, Msw, 3-17, 6f, 1:10 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $160,000 ’20 KEESEP. *Full to Competitive Edge(G1$519,280).

Super Saver–Social Gal by Pure Prize; GARITOFF, c, 3, LRL, Mcl 16000, 3-18, 6f, 1:12 2/5. B-Kim Nardelli, Rodney Nardelli & William Werner (KY.). $20,000 2021 OBSMAR.

Unbridled Energy–More Sweet Secrets by Wiseman’s Ferry; WITH SECRET ENERGY, g, 3, CT, Msw, 3-18, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Williams Racing Corp (WV.).

Unified–Maren’s Melody by Unbridled’s Song; QUEEN CADENCE, f, 3, LRL, Mcl 25000, 3-18, 6f, 1:11 4/5. B-Machmer Hall & Golden Pedigree LLC (KY.).

Union Rags–Awaafy (GB) by Street Cry (IRE); HUQOOQ, f, 3, TP, Mcl 7500, 3-18, 1m, 1:39 2/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Cairo Prince–Dream Regime by Roman Ruler; PI YO PRINCESS, f, 4, FG, Mcl 12500, 3-18, 6f, 1:12 2/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $25,000 ’19 FTKOCT; $52,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Pastime($258,873).

Declaration of War–Cabin (IRE) by Galileo (IRE); NOTA BENE, f, 4, TP, Msw, 3-18, 6f, 1:09 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $33,000 2022 KEEJAN.

Ironicus–Liquify by More Than Ready; SPILL THE TEA, f, 4, PEN, Mcl 7500, 3-18, 6f, 1:12 1/5. B-Niall Brennan & Marc Keller (NY.). $50,000 2020 OBSSPR.

Mizzen Mast–Promiscuoussuances by Suances (GB); SIDEWAYS SUANCES, f, 4, SA, Mcl 20000, 3-18, 1m, 1:39 4/5. B-Mark Cohen (CA.).

Quality Road–Turns My Head (IRE) by Montjeu (IRE); ONCOMING, c, 4, GG, Msw, 3-18, 1m, 1:38 3/5. B-Mrs. Jerry Amerman (KY.).

Speightster–Lakefront by Deputy Minister; SPEED BOAT, g, 4, SA, Mcl 20000, 3-18, 6f, 1:11 1/5. B-Mr. & Mrs. Craig L. Minten (KY.). $110,000 ’18 KEENOV; $175,000 ’19 KEESEP.

Time to Get Even–Unrepentant by Pleasant Tap; SHADY’S TURN, c, 4, FON, Mcl 10000, 3-18, 4f, :47 4/5. B-Rusty Brown & Debi Brown (CA.).

Violence–Starless Night by Grand Slam; TENEBRIS, g, 4, TAM, Msw, 3-18, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-ERJ Racing, LLC (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Race Day–Athena Two O Four by El Prado (IRE); HOLLYWOODHELLRAISR, g, 5, SA, Mcl 50000, 3-18, 1 1/8mT, 1:49 . B-Dion A. Recachina (KY.).