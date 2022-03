North American Maiden Winners March 19

Biogenic–Make It Run by Creative Cause; AFERDITA, f, 3, TP, Mcl 7500, 3-19, 6f, 1:13 . B-Brereton C. Jones (KY.). $4,500 ’20 KEESEP. ***FIRST WINNER IN MAINLAND U.S.

Candy Ride (ARG)–Sweet Love by Any Given Saturday; TIN PAN ALLEY, c, 3, AQU, Msw, 3-19, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Joe Fafone (NY.). $295,000 ’20 FTYRLS.

Central Banker–Memories of Mom by Include; WALK THE BANK, g, 3, CT, Mcl 7500, 3-18, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Robert Harris (NY.).

Commissioner–Cat Be Nimble by Tale of the Cat; VIVE BIEN, c, 3, GP, Moc 50000, 3-19, 6f, 1:10 1/5. B-Beth Bayer (FL.).

Curlin–Sophia’s Song by Bellamy Road; BRIGHT FUTURE, c, 3, GP, Msw, 3-19, 1m, 1:35 2/5. B-Clearsky Farms (KY.). $350,000 ’20 KEESEP.

Daredevil–Nothingbutasmile by Maclean’s Music; KISS ME SMILE, f, 3, AQU, Mcl 25000, 3-19, 6f, 1:14 1/5. B-Three Diamonds Farm (NY.). $20,000 2021 OBSSPR.

Ez Effort–Listentoyourangels by Event of the Year; MEXICAN DREAM, f, 3, RIL, Msw, 3-19, 5 1/2f, 1:09 1/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC, KevinEikleberry & J. Lloyd Yother (AZ.). $5,000 ’20 ARZNOV.

Ghostzapper–Arethusa by A.P. Indy; AZURE SKY, g, 3, TAM, Msw, 3-19, 1mT, 1:37 . B-Godolphin (KY.).

Goldencents–Time Given by Point Given; TIMEISGOLDEN, f, 3, CT, Msw, 3-18, 7f, 1:28 4/5. B-Troy Rankin (KY.).

Laoban–Diamond Dona by Bernardini; SKATE TO HEAVEN, g, 3, OP, Msw, 3-19, 1m, 1:38 . B-Southern Equine Stables, LLC (KY.). $75,000 ’20 FTKOCT.

Malibu Moon–Bev’s Summer Song by Birdstone; SUMMER IN MALIBU, c, 3, OP, Msw, 3-19, 1m, 1:38 4/5. B-Aaron Sones (KY.).

Overanalyze–Lost Raven (G3$359,050), by Uncle Mo; NEVER EARLY, c, 3, AQU, Mcl 20000, 3-19, 6f, 1:11 . B-Repole Stable Inc (KY.).

Overanalyze–Smittystown by Speightstown; BOULDERING, c, 3, FG, Msw, 3-19, 1m, 1:40 1/5. B-J Adcock & Nathan C. Granger (LA.). $33,000 ’20 TEXSUM; $150,000 2021 TEXAPR.

Overanalyze–Rich Find by Exploit; HEAVENLY HELLOS, f, 3, TP, Msw, 3-19, 1m, 1:38 1/5. B-Upson Downs Farm (KY.). $9,000 ’20 KEESEP.

Paynter–Some Kinda Love by Not for Love; MUST BE LOVE, g, 3, LRL, Mcl 40000, 3-19, 6f, 1:12 2/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $4,000 ’20 FTMYRL.

Quality Road–Play Ballado by Saint Ballado; GOLDEN PASSAGE, c, 3, FG, Mcl 20000, 3-19, 6f, 1:11 3/5. B-John C. Oxley (KY.). $9,000 ’20 FTKOCT.

Smiling Tiger–Warmth by Unusual Heat; FUNNY FELINE, f, 3, SA, Msw, 3-19, 6fT, 1:09 . B-Edward C Allred (CA.). *1/2 to Cordiality(G3P$634,363) *1/2 to North County Guy(MSW$538,527).

Summer Front–Casanova Striker by Smart Strike; FUERTEVENTURA, g, 3, GP, Mcl 35000, 3-19, a1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $190,000 ’20 KEESEP.

Tekton–Dovecot by Afleet Alex; NORTHERN WOODS, c, 3, OP, Mcl 20000, 3-19, 6f, 1:12 . B-Shortleaf Stable (AR.). *Full to Gar Hole(SW$272,274).

Tiz a Minister–Hurricane Tiz by Tiznow; TIZZY TWISTER, f, 3, SA, Mcl 50000, 3-19, 6f, 1:12 1/5. B-SAYJAY Racing, LLC & Beerman Family Trust (CA.).

Unbridled Energy–More Sweet Secrets by Wiseman’s Ferry; WITH SECRET ENERGY, g, 3, CT, Msw, 3-18, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Williams Racing Corp (WV.).

Vronsky–Cultural Icon by Unusual Heat; ICONIC SKY, f, 3, GG, Msw, 3-19, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Old English Rancho (CA.).

War Dancer–Fantastic Shirl (G2P$251,505), by Fantastic Light; TETRAGRAMMATON, g, 3, GP, Mcl 35000, 3-19, a1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Roll The Dice (KY.).

American Pharoah–Escampette by Smart Strike; AMERICAN ADMIRAL, g, 4, SA, Mcl 150000, 3-19, 1m, 1:37 1/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $340,000 ’18 KEENOV; $1,300,000 ’19 KEESEP.

Cinnamon Creek–Birdie Onthe Green by Birdonthewire; MISS RITA, f, 4, OP, Mcl 30000, 3-19, 6f, 1:13 4/5. B-Ernie Witt (AR.).

Cowtown Cat–Bossy Girl by Street Boss; COWTOWN BOSS, g, 4, MVR, Msw, 3-19, 6f, 1:13 2/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Munnings–Vielsalm (G1P$329,285), by Fairbanks; WHAT DOES IT TAKE, g, 4, LRL, Mcl 25000, 3-19, 7f, 1:26 2/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman & Brooke Bowman (MD.).

Not This Time–Rather Beautiful by Malibu Moon; DRYSPELL, g, 4, FON, Mcl 10000, 3-19, 6f, 1:16 4/5. B-Chris Baccari & Crystal Ball Stables LLC (KY.). $32,000 ’19 FTKOCT.

Professor Fate–Miss Posse by Posse; ZAKARIA, g, 4, MVR, Msw, 3-19, 6f, 1:15 3/5. B-Lori Yoder (OH.).

Runhappy–Addison Run by Unbridled’s Song; TOTAL EFFORT, g, 4, AQU, Mcl 20000, 3-19, 1m, 1:39 . B-Machmer Hall, Carrie Brogden,Craig Brogden & James F. Miller (KY.). $290,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Final Jeopardy(MG3P$258,980).

Shackleford–Capri Song by More Than Ready; PSYCHEDELIC SHACK, c, 4, TAM, Msw, 3-19, 5fT, :56 3/5. B-H. Ray Horn (KY.). $3,500 ’19 KEESEP; $80,000 2020 OBSSUM.

Speightstown–Waterway Run (MG3), by Arch; DOWNTOWN ABBY, f, 4, FG, Msw, 3-19, 6f, 1:09 3/5. B-Mt. Brilliant Broodmares Ii LLC (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Summer Front–Incarnate Memories by Indian Charlie; UNSPOKEN MEMORIES, g, 4, CT, Mcl 5000, 3-18, 7f, 1:29 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $7,500 ’19 FTKOCT.

Tapit–Miss Empire by Empire Maker; MISS EMPIREMENT, f, 4, HOU, Msw, 3-18, 1m, 1:40 3/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.).

Colonel John–Jacolatt by Twining; PUSHINGUPDAISIES, m, 5, TAM, Mcl 16000, 3-19, 6f, 1:11 3/5. B-Dr. Rodney Orr (KY.).