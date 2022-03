North American Maiden Winners March 2

Animal Kingdom–Race Lady by Bernardini; LIONISTIC, f, 3, MVR, Msw, 3-2, 6f, 1:13 2/5. B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

Bahamian Squall–Foxy Exchange by Xchanger; FOXY AUSTIN, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-2, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Kathryn Lombardi (FL.). $4,000 ’20 OBSOCT.

Cairo Prince–November by A.P. Indy; ABIDALE, f, 3, PRX, Msw, 3-2, 7f, 1:29 3/5. B-Sierra Farm (KY.). $25,000 ’20 KEESEP.

Eclipticalspraline–Angel of the Nile by Pioneerof the Nile; SWEET BALLERINA, f, 3, PRX, Mcl 10000, 3-2, 1m 70y, 1:51 1/5. B-Maria Haire (PA.). $5,000 2021 OBSSUM.

El Deal–Gray Avalanche by Mr. Livingston; EL CALIENTE LADY, f, 3, DED, Mcl 10000, 3-2, 6 1/2f, 1:25 . B-Charles Louis Grappe, Jr. (LA.).

Emperor Tiberius–Andrea’s Moon by Malibu Moon; ET’S MOON MAIDEN, f, 3, PRX, Msw, 3-2, 6f, 1:15 4/5. B-R. N. Miller (PA.).

Ocean Knight–Nano’s Crown by Big Drama; KNIGHT OFTHE CROWN, g, 3, TAM, Mcl 16000, 3-2, 1m 40y, 1:42 . B-Martin Goodell & Emily Goodell (FL.).

Tamarkuz–Nabedhah by Hard Spun; SPIN TOWN, c, 3, DED, Mcl 10000, 3-2, 1m, 1:43 3/5. B-David Lickhalter (KY.). $14,000 ’20 KEESEP.

Unified–Awesome Angie by Awesome Again; CICI UNIFIED, f, 3, PRX, Mcl 16000, 3-2, 6f, 1:16 . B-Wynoaks Farm, LLC & Warrior’s Reward, LLC (PA.). $20,000 ’20 FTMYRL; $11,000 2021 FTMTYO.

Uptowncharlybrown–One Fast Chick by First Defence; DON GIUSEPPE, g, 3, PEN, Mcl 25000, 3-1, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA.).

Kitten’s Joy–Bonita Donita by Fusaichi Pegasus; DEAREST KITTEN, f, 4, MVR, Mcl 5000, 3-2, 1m 70y, 1:47 4/5. B-Dixiana Farms LLC & Kenneth L. & Sarah K. Ramsey (KY.). $90,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Deep Sea ($331,077).

Northern Afleet–Storm Cloud Coming by Broken Vow; BRON AND THE BROW, g, 4, TUP, Mcl 5000, 3-2, 4 1/2f, :51 4/5. B-R. Lee Edwards (KY.). $1,500 ’19 KEESEP.

Tapizar–St Ballado’s Image by Saint Ballado; BE NAUGHTY WITH ME, f, 4, GP, Mcl 16000, 3-2, a5f, :58 1/5. B-Happy Alter (FL.).

Treasure Beach (GB)–Starship Fantasy by Yes It’s True; CHINA BEACH, g, 4, TAM, Mcl 25000, 3-2, 1mT, 1:36 2/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $2,500 ’19 OBSOCT.