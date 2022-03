North American Maiden Winners March 20

Cairo Prince–Driver’s Girl by Candy Ride (ARG); CAIRO DRIVER, f, 3, TP, Mcl 15000, 3-19, 6f, 1:12 2/5. B-Team Valor International & River City Racing LLC (KY.).

Candy Ride (ARG)–Shysheisnot by Tribal Rule; LAC VIEUX DESERT, f, 3, OP, Msw, 3-20, 6f, 1:10 2/5. B-Emily Bushnell & Oliver Bushnell (KY.). $120,000 2021 OBSSUM.

Carpe Diem–Project Rose (SP$252,763), by Not for Love; U U STAR, c, 3, TAM, Mcl 10000, 3-20, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $10,000 ’20 KEESEP; $30,000 2021 OBSMAR.

Clubhouse Ride–Wild Caroline by Wildcat Heir; ABHITA, f, 3, SA, Msw, 3-20, 1 1/8mT, 1:50 3/5. B-James Shenouda (CA.).

Da Stoops–Sure Tiz by Tiznow; DA BEST WIFE EVER, f, 3, HOU, Mcl 7500, 3-19, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Danny R. Caldwell (OK.).

El Caballo–Radiant Angel by Woke Up Dreamin; V. R. FRIENDLYGARY, g, 3, FON, Msw, 3-20, 4f, :47 2/5. B-Danny Sears (NE.).

Gormley–Our Eleanor by Successful Appeal; CATHEDRAL BEACH, g, 3, AQU, Msw, 3-20, 7f, 1:24 1/5. B-Parkway Farm Inc. (KY.). $95,000 ’20 FTKOCT.

Ironicus–Sister Marette by Cuvee; CARBON, f, 3, AQU, Msw, 3-20, 6f, 1:12 2/5. B-Stephanie Baltzan (NY.). $60,000 2021 OBSSPR. *1/2 to Taoiseach(MSP$318,902).

Itsmyluckyday–All Hallow’s Eve by Silver Ghost; LINDSEY LUCK, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-20, 6f, 1:12 2/5. B-Pete Mattson (FL.).

Mr. Gold Mover–La Rita by Chimes Band; MISS ABILITY, f, 3, SUN, Msw, 3-20, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Dena Milner (NM.).

Pick of the Litter–Threehits N a Miss by Concerto; DRAFT CHOICE, g, 3, FG, Mcl 12500, 3-20, 1m, 1:40 2/5. B-Lora Pitre (LA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Poseidon’s Warrior–Forest Retreat by Forest Camp; POSEIDON’S SON, c, 3, GP, Mcl 16000, 3-20, 6f, 1:12 1/5. B-Orlyana Farm (FL.). $8,000 2021 OBSSUM. *1/2 to Misschief Maas($311,099) *1/2 to Miz Mayhem(MSW$327,305).

Practical Joke–Do the Dance by Discreet Cat; AWESOME AARON, c, 3, AQU, Msw, 3-20, 7f, 1:24 3/5. B-Lester Kwok & Dr. Naoya Yoshida (KY.). $130,000 ’20 KEESEP; $350,000 2021 FTFGUL.

Valiant Minister–Bluesville by Bring the Heat; SIR SAFFER, g, 3, TAM, Mcl 32000, 3-20, 1mT, 1:36 4/5. B-Joseph DiBello (FL.).

Vancouver (AUS)–Sumting Wong (SW$298,821), by Pikepass; SUMTING RIGHT, f, 3, GP, Mcl 35000, 3-20, a1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Gentry Stable (KY.). $15,000 ’20 OBSJAN.

Alsono–Union Beauty by High Cotton; SEVEN ROONEY, g, 4, SUN, Mcl 6500, 3-20, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-David A. Gonzalez (NM.).

Bernardini–Honest Gold by Medaglia d’Oro; GOLDEN INDY, g, 4, GP, Mcl 16000, 3-20, a1 1/16m, 1:44 2/5. B-Hallmarc Stallions LLC (FL.). $185,000 ’19 FTKJUL; $200,000 2020 OBSSPR. *1/2 to R Kinsley Doll(MSW$315,553).

Candy Ride (ARG)–Wilson’s Creek by Bernardini; RATIONAL CHOICE, c, 4, AQU, Msw, 3-20, 1m, 1:36 2/5. B-William B Harrigan & Mike Pietrangelo (KY.). $375,000 ’18 KEENOV.

Coil–Desert Willow by Desert Party; LOTSABLING, f, 4, GG, Msw, 3-20, 1m, 1:39 3/5. B-John and Cyndie Borba Trust (CA.).

Cross Traffic–Down On Copperline by Mutakddim; CROSS THE T’S, f, 4, TP, Mcl 15000, 3-19, 6 1/2f, 1:19 . B-Spooky Hollow Racing, Inc & Bob Hewett (KY.).

Liam’s Map–Celtic Craft by Danehill; PRINCESS NAYYY NAY, f, 4, HOU, Mcl 25000, 3-19, 5f, :58 4/5. B-Spring Farm (ON.). $60,000 ’19 KEESEP; $92,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Galina Point(MG3P$486,561).

Mineshaft–Pieces of Silver by Silver Deputy; WINZE, f, 4, FON, Msw, 3-20, 6f, 1:15 1/5. B-Willow Spring Farm, LLC (KY.).

Phantom Wildcat–Southern Seed by Southern Image; LESSONS OF AUTISM, g, 4, GG, Mcl 25000, 3-19, 6f, 1:10 4/5. B-Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA.). $3,000 ’19 CTNAUG.

Point of Entry–She’s Ordained (MSW$469,650), by Ministers Wild Cat; SHE MAKES A POINT, f, 4, TAM, Msw, 3-20, 1mT, 1:36 1/5. B-Keith McClelland & Rachel McClelland (ON.). C$70,000 ’19 ONTAUG.

Sky Kingdom–Tiz the Tide by Tiznow; SKYWAVE, g, 4, HOU, Msw, 3-19, 1m, 1:41 2/5. B-Westrock Stables LLC (KY.).

Tiznow–Last Dance for Me by General Meeting; FOR LOVE NOT MONEY, f, 4, SA, Mcl 20000, 3-20, 6f, 1:12 2/5. B-Al Kirkwood & Saundra Kirkwood (KY.).

Upstart–Hey Little Sister by Jump Start; KILLY START, f, 4, LRL, Mcl 40000, 3-20, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Laura McKinney (KY.).

War Front–Ayaady by Tapit; MUBTADAA, g, 4, SA, Msw, 3-20, 6 1/2fT, 1:15 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Wicked Strong–Rhapsody in Red by Mineshaft; MEXICALI ROSE, f, 4, LRL, Mcl 10000, 3-20, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Cary Buckley (KY.).

Niagara Causeway–Divine Decree by Stormy Atlantic; KAUSE I’M DEVINE, m, 5, HOU, Msw, 3-19, 1m, 1:42 2/5. B-La Bahia Stud, Inc. (TX.).

Union Rags–Follow Your Bliss by Thunder Gulch; UNION BLISS, g, 5, GG, Mcl 5000, 3-20, 1m, 1:39 1/5. B-W. S. Farish & Nancy L. Terhune (VA.). $17,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Daddy Nose Best(MG3$957,303).