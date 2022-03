North American Maiden Winners March 23

Astrology–Lost My Halo by Forest Camp; HEARTTHROB HALO, c, 3, HOU, Mcl 7500, 3-23, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-Majestic Farms, LLC (LA.).

Attila’s Storm–Fritzie’s Chime by Chimes Band; STYLE BENDER, g, 3, SUN, Mcl 10000, 3-22, 6f, 1:11 1/5. B-Pierre Amestoy & Leslie Amestoy (NM.).

Big Blue Kitten–Neith by Dynaformer; BLUE NEITH, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-23, 1 1/8mT, 1:52 3/5. B-Dr. JohnC. Weed Jr. (KY.). $12,500 ’20 FTMYRL; $14,000 2021 OBSSPR.

Dialed In–Speed Seeker (G3$266,638), by Heatseeker (IRE); HIGH SPEED, f, 3, FG, Msw, 3-23, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Frank Coniglio, Robert Kent Johnson, Frank Ferrogine & Richard Rend (KY.).

Empire Maker–Sequel by A.P. Indy; SEA SPLENDOR, g, 3, TUP, Moc 30000, 3-22, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $8,000 2021 KEENOV.

Empire Maker–Light of the Nile by Eskendereya; THREE COMMA GLENN, c, 3, PRX, Msw, 3-23, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $75,000 ’20 FTKOCT; $180,000 2021 OBSSUM.

Half Ours–Posse Up by Posse; JANISTHEBEAUTY, f, 3, FG, Mcl 20000, 3-23, 6f, 1:12 1/5. B-Mike Heitzmann, Roger Heitzmann Jr. & Roger Heitzmann III (LA.).

Include–Pearl Keys by Bernstein; KEYS INCLUDED, g, 3, FG, Mcl 50000, 3-23, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Whitney Joseph Zeringue (LA.).

James Street–Stop the Humor by Distorted Humor; JOKER MATT, c, 3, TUP, Moc 30000, 3-23, 7 1/2fT, 1:29 3/5. B-Al Kirkwood & Saundra Kirkwood (CA.).

Jimmy Creed–Cha Cha Time by Gio Ponti; MAARTY’S DILEMMA, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-23, 1m 40y, 1:43 3/5. B-Denny Andrews (KY.). $12,000 2021 OBSSPR.

Liaison–Prairie Pie by Belong to Me; BANDITOFTHEPRAIRIE, g, 3, TAM, Mcl 10000, 3-23, 1m 40y, 1:44 . B-C. Kidder & N. Cole (KY.). $1,000 ’20 OBSOCT. *1/2 to Bear’s Future (SW$266,862).

Mr. Z–Carolina Trist by Aikenite; Z FIRST, f, 3, GP, Moc 50000, 3-23, a1mT, 1:37 1/5. B-Lucky Horseshoe Racing (FL.).

Nyquist–Four Sugars by Lookin At Lucky; MISSY GREER, f, 3, GP, Msw, 3-23, 1m, 1:37 3/5. B-Diamond Creek Farm (KY.). $200,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Gronkowski (G1P$2,942,457).

Union Jackson–Reiana by Majestic Warrior; PICKERING CIRCLE, g, 3, PEN, Mcl 7500, 3-22, 6f, 1:11 4/5. B-Shooting Star Sales LLC & Saratoga Glen Farm LLC (NY.). $2,500 2021 KEEOCT; $7,500 2021 OBSSPR.

We Miss Artie–Hard Grace by Hard Spun; NO MAN LEFT BEHIND, c, 3, GP, Mcl 16000, 3-23, a1m 70y, 1:43 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Candy Ride (ARG)–Causara by Giant’s Causeway; LULOS, g, 4, HOU, Mcl 15000, 3-23, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Brian Kahn (KY.). $215,000 ’18 KEENOV; $175,000 ’19 FTKOCT; $875,000 2020 FTMTYO.

Constitution–She’s a Ketch by Rahy; CHICA BOOM, f, 4, GP, Mcl 25000, 3-23, a7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Westbury Stables LLC (FL.). $3,500 ’19 KEEJAN; $40,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Monforte (MSW$279,113).

Custom for Carlos–Casino Cat by Catienus; CUSTOMIZE MY QUEST, g, 4, FG, Mcl 10000, 3-23, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Chuck Phillips (LA.).

Den’s Legacy–Seek n Excess by In Excess (IRE); BRICKTOWN BROWN, g, 4, WRD, Mcl 15000, 3-22, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Don G Trett (OK.).

Golden Ticket–Unshackled Rouge by Sir Shackleton; STARSHIP ROGUE, f, 4, PRX, Mcl 10000, 3-23, 6f, 1:15 2/5. B-Monhill Farm LLC. (NY.). $4,000 ’19 OBSJAN; $15,000 2020 OBSSUM.

Last Gunfighter–Deb’s Girly Girl by Wando; DEB’S GUNFIGHTER, g, 4, PEN, Mcl 12500, 3-22, 6f, 1:12 1/5. B-Sterling R. Krumbine (PA.).

Liam’s Map–Earlybird Road by Cherokee Run; SILVER WINGS, g, 4, HOU, Mcl 50000, 3-23, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $190,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Four Inch Heels (SP$258,767).

Mr. Scotty–A Little Love Song by One Way Love; MAGIC MOUNTAIN, g, 4, MVR, Mcl 7500, 3-23, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Bruno Schickedanz (ON.).

Clubhouse Ride–Sun Belt by Unusual Heat; SHADOW JUMPER, m, 5, SUN, Mcl 6500, 3-22, 5f, :59 3/5. B-M. Auerbach L.L.C. (CA.).