North American Maiden Winners March 25

Alpha–Thatza Wrap by Hard Spun; THATZA ALPHA, c, 3, TAM, Mcl 16000, 3-25, 1m 40y, 1:44 1/5. B-Barry R. Ostrager (NY.).

Alpha–Swallow Falls by Smoke Glacken; AMICALOLA FALLS, g, 3, LRL, Mcl 10000, 3-25, 6f, 1:12 4/5. B-Mary E. Eppler Racing Stable, Inc. & A.Leonard Pineau (MD.). *1/2 to Prairie Fire(MSP$362,780).

Awesome of Course–Tempest’s Flash by It’s No Joke; TEMPESTUOUS, c, 3, TAM, Mcl 16000, 3-25, 1m 40y, 1:43 1/5. B-Palm Beach Racing III, LLC (FL.).

Bernardini–I’m So Fancy by Unbridled’s Song; BIG BERNIE, c, 3, HOU, Mcl 50000, 3-25, 7f, 1:23 3/5. B-Nursery Place & Godolphin (KY.). $4,000 ’20 KEESEP; $30,000 2021 TEXAPR.

Bradester–Heavens Above by St. Jovite; POW POW, f, 3, FON, Msw, 3-25, 4f, :47 4/5. B-Susan Bedwell (KY.). *1/2 to Orbiston Parva(SW$263,590).

Custom for Carlos–Miss Stonestreet by Mr. Greeley; RUN NATALIE RUN, f, 3, FG, Msw, 3-25, 6f, 1:11 4/5. B-Bob Mahoney (LA.). *1/2 to Miss Cobblestone($274,352).

Daredevil–Audacious Gal by Eddington; ZUMRA BAYOU, f, 3, FG, Mcl 10000, 3-25, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-JMC Racing (LA.). $18,000 2021 OBSSPR.

Grazen–You Missed It by Lookin At Lucky; OVER REGULATED, g, 3, SA, Msw, 3-25, 1mT, 1:37 1/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Jess’s Dream–Retail Reger by Woke Up Dreamin; KARLA SOFIA, f, 3, GP, Moc 50000, 3-25, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Armando De La Cerda (FL.).

Kantharos–Miss Pavarotti by Pavarotti; MISS FOXANN, f, 3, LRL, Mcl 25000, 3-25, 6f, 1:13 1/5. B-Dr. & Mrs. A. Leonard Pineau (MD.). $52,000 2021 OBSSPR.

Mohaymen–Qudze by Daaher; MUGSY MALONE, g, 3, PEN, Mcl 25000, 3-25, 6f, 1:12 3/5. B-Mt. Sackville Bloodstock (NY.).

Star Guitar–Arrowcourse by Cherokee Run; AGGIE DOCTOR, f, 3, FG, Mcl 10000, 3-25, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Colonel Thoroughbreds, LLC (LA.). $7,000 ’20 TEXSUM.

Summer Front–Our Quiet Hanna by Real Quiet; FIREMAN DAN, g, 3, TP, Mcl 15000, 3-25, 6f, 1:11 . B-Johnson Jayne, Greg Johnson &Jeff Stokes (KY.).

Super Saver–Most Inspiring by Gio Ponti; SAVE THE FLAG, f, 3, TAM, Mcl 25000, 3-25, 7f, 1:25 . B-Joe Cowles, Emily Cowles &Super Saver Syndicate (KY.). $12,000 ’20 KEESEP; $9,500 2021 OBSSUM.

Tapiture–Justleavemealone by Speightstown; NO CHALK, f, 3, AQU, Msw, 3-25, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Matties Racing Stable (NY.).

Teuflesberg–Holy Gold by Touch Gold; GET YOUR GOLD, f, 3, AQU, Mcl 25000, 3-25, 6f, 1:13 3/5. B-Seacoast Thoroughbreds of New England (NY.).

Uncle Lino–Darn Quiet by Real Quiet; UNION FOLLY, f, 3, PEN, Mcl 25000, 3-25, 6f, 1:13 2/5. B-Sandra Kim Eshleman (PA.).

Wicked Strong–American Honor by Stormy Atlantic; AMERICAN FIRST, f, 3, FG, Mcl 10000, 3-25, 1m, 1:40 3/5. B-Love Partnership Interests, L. P. (LA.).

Animal Kingdom–Desired Effect by Giant’s Causeway; PERFECT PAINTING, g, 4, TP, Mcl 7500, 3-25, 1m, 1:39 3/5. B-Brownwood Farm (KY.).

Bluegrass Cat–Passionville by Petionville; CAT LADY BLUES, f, 4, GG, Mcl 5000, 3-25, 6f, 1:12 2/5. B-Youra Racing Stables (CA.).

Dominus–Saardona by Saarland; SULWE, f, 4, OP, Msw, 3-25, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Golden Arrow Racing, Inc. (AR.).

Empire Maker–Hot Summer (MG3$298,959), by Malibu Moon; HARPOON HARRY, g, 4, TAM, Mcl 25000, 3-25, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Alpha Delta Stables, LLC (KY.). $190,000 ’19 KEESEP; $25,000 2020 OBSOCT.

Mark Valeski–Saramar by Langfuhr; SENTIMENTAL CROSS, f, 4, FON, Mcl 10000, 3-25, 4f, :47 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Mineshaft–Peyote Patty (MSW$538,343), by Cactus Ridge; PEYOTE PEGGY, f, 4, TP, Mcl 7500, 3-24, 1m, 1:42 . B-Tim Keeley (KY.).

Outwork–Hailey’s Star by Medaglia d’Oro; SHVERE ARBETER, f, 4, TUP, Moc 30000, 3-25, 1m, 1:37 1/5. B-Rose Hill Farm & John Trumbulovic (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Outwork–Xtra Heat (champion, $2,189,635), by Dixieland Heat; MO HEAT, g, 4, OP, Mcl 10000, 3-25, 1 1/8m, 1:52 3/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $33,000 ’19 OBSOCT.

Street Sense–Sushi Empire by Empire Maker; GO WEST, c, 4, OP, Msw, 3-25, 1 1/16m, 1:43 . B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.). $300,000 ’19 KEESEP.

Tiznow–Pure Ride by Simon Pure; PURTIZ, f, 4, TAM, Mcl 10000, 3-25, 1m 40y, 1:43 2/5. B-Moreau Bloodstock International, Inc.,White Bloodstock & Tiznow Syndicate (KY.).

Flatter–Lady Alexander (MSW$371,408), by Exchange Rate; RARE STRIPE, h, 5, OP, Mcl 40000, 3-25, 6f, 1:09 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Hightail–Miss D’ Or by Tour d’Or; THE BUS, g, 5, OP, Mcl 16000, 3-25, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Woody Juels (AR.).